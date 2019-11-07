中小企業放款前9月達成率破9成　今年目標2700億可望達標

▲金管會每年會訂下國銀對中小企業放款目標，2019年設定為2,700億元，目前達成率90.88%。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（7）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，今年前9月累計放款餘額達2,453.88億元，目標達成率達90.88%，其中土銀、國泰世華銀、永豐銀、台企銀和合庫銀共5家增加最多。

根據金管會統計，截至今年9月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆6,833億元，較上月底增加532.59億元；今年前9月累計放款餘額達2,453.88億元。

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金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2019年設定在新增2,700億元，累計今年目標達成率達90.88%。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，看起來今年可望達標。

統計指出，今年9月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.5%，占民營企業放款餘額比率為64.36%，分別較上月底的比率增加0.24個百分點及0.26個百分點。

統計也顯示，今年9月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.39%，較上月底減少0.01個百分點。銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

此外，今年9月底相較於去年12月底，國銀對中小企業放款增加最多的前5名，分別是土銀（546.57億元）、國泰世華銀行（292.26億元）、永豐銀（208.33億元）、台企銀（196.53億元）及合庫銀（188.7億元）。