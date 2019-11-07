董娘回流SOGO周年慶開跑熱賣　董座黃晴雯：首日業績上看11億元

▲遠東SOGO百貨周年慶今（7）日開跑，董事長黃晴雯（圖中）表示，受惠台商回流，百貨業也出現「董娘回流效應」，預估今年全台七店業績上看108億元。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

遠東SOGO百貨周年慶今（7）日開跑，董事長黃晴雯表示，受惠台商回流，百貨業也出現「董娘回流效應」，帶動精品、化妝品及家電產品熱銷，連帶提升客單價，挹注全台SOGO首日業績上看11億元。

全台百貨公司周年慶全面開打。新光三越六店周年慶請來「三神」坐陣，包括化妝品「女神」、流行趨勢商品「潮神」及家用家電「戰神」，微風信義、松高及南山三館周年慶也於日前開檔，主打貴公子經濟也引發搶購熱潮，讓今年百貨周年慶大戰更形激烈。

請繼續往下閱讀...

▲今年SOGO百貨將首度攜手台北東區160個商家同慶，希望比去年的160萬人潮再提升25%，創造200萬人次導入東區。（圖／記者周宸亘攝）

不畏東區商圈沒落，遠東SOGO百貨今起舉辦12天周年慶，黃晴雯表示，今年首度喊出要搶電商、Outlet和免稅店生意，並與東區發展協會合作，攜手東區周邊店家舉辦消費滿百元可到SOGO台北三店服務台抽獎，來店禮更首度推出雙品牌，預估來店人數上看200萬人次。

針對即將來臨的電商雙11檔期，黃晴雯說，SOGO生日為11月11日，周年慶就在生日前一周舉辦，因此SOGO周年慶可說是雙11的始祖，近年面臨電商與百貨同業競爭，SOGO周年慶始終維持12天，平均每日業績約8至10億元，今年亦可望締造全台最高坪效。

今年SOGO百貨將首度攜手台北東區160個商家同慶，希望比去年的160萬人潮再提升25%，創造200萬人次導入東區。其中，有美妝天后宮之稱的化妝品區是重頭戲，今年祭出整體化妝品折扣高達31%，預估首日業績上看2.5億元。

黃晴雯指出，SOGO台北店是美妝迷最愛的尋寶聖地，今年三館火力全開，推出超過300萬組美妝特惠組合，力壓免稅店價格，忠孝館的全國獨家優惠組較去年增加一成，千元以下優惠組數更較往年倍增，挹注業績表現可期。

▲遠東SOGO百貨周年慶今（7）日開跑，台北三店湧入滿滿人潮，有民眾凌晨3點半就來排隊搶買大型家電。（圖／記者周宸亘攝）

另外，為提升數位科技服務，SOGO NEW APP 全新改版上線，新增智能停車折抵、餐廳訂位、智能客服、滿額優惠等功能，首度導入行動支付，串連HAPPYGO PAY，提供消費者更多元的支付方式。

遠東SOGO百貨主管表示，民眾在周年慶期間，下載註冊SOGO NEW APP，就能獲得1200元的電子禮券，單筆累點消費滿千，萬元禮券週週抽。此外，週年慶期間使用HAPPYGO PAY消費，還可享好康加碼，單筆滿千，天天HAPPY GO點數6倍送，單筆消費滿6,000元，加送1400點，還可再享銀行滿額贈。

展望後市，黃晴雯表示，全台百貨周年慶各家拚場「其實沒有秘密，比的是商品力及服務力」，而遠東SOGO百貨始終維持最短12天的周年慶檔期，今年全台業績上看108億元，挹注業績表現可期。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～