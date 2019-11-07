宏達電微信公眾號改名「HTC官方服務號」　否認淡出手機市場

▲宏達電微信公眾號改名「HTC官方服務號」。（圖／翻攝微信）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）原本在中國大陸的微信公眾號名為「HTC手機」，近日被陸媒報導，已經悄悄修改為「HTC官方服務號」，甚至傳出為淡出手機市場的暗示，對此，HTC大陸回應，更名是為所有HTC用户帶來更多的便捷服務，間接否認淡出手機市場的傳聞。

根據陸媒報導，宏達電的微信公眾號涉及手機的推文要追溯到今年6月的HTC U12+參加618狂歡購物節，雖然今年10月也有發布最新的區塊鏈手機Exodus 1s，但是近日被發現名稱從「HTC手機」被悄悄修改為「HTC官方服務號」，傳出為淡出手機市場的暗示。

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對此，HTC大陸表示：大陸互聯網和社交媒體發展日新月異，微信作為主流社交媒體平台之一，其服務功能也越來越豐富。HTC手機作為在微信平台的官方服務帳號更名為「HTC官方服務號」，以期為所有HTC用户帶來更多的便捷服務。

其實HTC 執行長Yves Maitre今年10月出席TechCrunch Disrupt活動就指出，宏達電近年將資源投入VR虛擬實境，因此停止在智慧手機領域的創新，但是未來將會專注在研發5G手機，並承諾未來幾個月會回應消費者的期待，並提到5G部署最晚2025年將會是HTC的轉淚點。