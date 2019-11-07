搖出4000萬美元商機　日出茶太靠珍奶站穩菲律賓茶飲龍頭

▲馬尼拉日出茶太成為菲律賓手搖飲龍頭。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／馬尼拉報導

珍珠奶茶是台灣的國民飲料，近年來在東南亞也刮起一股「珍奶熱」，其中台灣不少手搖飲品牌揭紛紛插旗東南亞，甚至拓展至全世界，日出茶太源自台灣新竹於2011年進軍菲律賓，經過近9年的發展，今年營收達4千萬美元，截至今年底，預計展店至140家，在菲律賓各品牌手搖飲店家總數中占比逾3成。

日出茶太菲律賓總代理CEO Michael及CFO Chris今（7）日受訪表示，將台灣特色的珍奶引進菲律賓已8年多，讓菲律賓人看見新的飲食風格，也改變了菲律賓人對飲料的習慣。

請繼續往下閱讀...

Chris說，2018年業績達2千萬美元，今年營業額翻倍成長達4千萬美元；以個別的店家來說，業績增幅在50%至60%；整體而言，目前菲律賓日出茶太門市總數為120家左右，直營店占比60%，加盟店為40%，今年底有望拓展至140家，預計明年底達200家。

Michael表示，目前該品牌門市有70%落在馬尼拉，但鑒於都市空間日漸擁擠，未來將朝外發展，這也是菲國台商的發展趨勢。且不少台灣知名手搖飲品牌皆早在新南向政策頒布前，就已積極在東南亞布局，沿著馬尼拉都會區的大街，還可看見來自台灣的其他手搖飲品牌。2020年還有其他台灣品牌來菲律賓拓點。

Michael進一步提到，由於目前馬尼拉的市場已經接近飽和，看中菲律賓島嶼多，未來將在各島拓點，但行銷就相當重要，Chatime平均一年投入1.5萬美元在數位行銷上；此外，菲律賓員工在學習台灣茶飲過程需要花時間，且手腳速度不比華人，在台灣一家店可能2人就夠，在菲律賓要4人，還好當地工資低，人力成本才有所抵銷；另外，除了牛奶跟冰塊取自當地，其他食材都從台灣進口，增加經營成本。

此外Chris透露，目前市占率最高的就是日出茶太，其次就是來自中國大陸品牌的澳門皇茶，第3名也是來自台灣的品牌貢茶，其中來自澳門的品牌成為台商的強勁對手，面對大陸的手搖飲正在急起直追，他則說，這樣的情況能讓菲律賓的飲料市場更加競爭，不過，由於特色不同，台陸兩地品牌並不衝突，且在規模經濟的刺激下，更能夠激起當地需求，未來營業額其實有望持續提高。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～