再等等！用手機號碼跨行轉帳　明年就會上線

▲財金公司表示，透過手機號碼跨行轉帳，明年就可望實施，到時候不用問朋友的帳號，只要有對方的手機號碼，就可以轉帳了。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

民眾可以開始期待了！財金公司表示，「手機門號跨行轉帳服務」目前還在進行細節修正工作，像是洗錢防制、防止詐騙等，預計明年「手機門號跨行轉帳」就可以上線，到時候朋友之間的金錢往來，就不用再問、再記朋友的銀行帳號，只要有對方的手機號碼，就可以進行轉帳。

央行總裁楊金龍今（7）日在財金資訊公司金融資訊系統年會致詞，他特別提到這個狀況，並指出，國外近年陸續推出利用受款人手機號碼等，作為跨行轉帳的識別資訊，央行也已促請財金公司偕同銀行規劃「手機門號跨行轉帳服務」。

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一般銀行帳號（戶頭號碼）大約有16碼，民眾如果透過ATM，以銀行帳戶進行轉帳時，常常發生忘了帳號、轉錯帳號、輸入錯帳號的窘況，為了避免轉錯號碼，民眾要再三確認輸入的號碼，就變得相當麻煩，所以財金公司也正在規劃透過手機與銀行帳號綁定，就可以用手機號碼跨行轉帳。

未來民眾只要知道朋友、對方的手機號碼，就可以小額、跨行轉帳，不用再問對方銀行帳號了。在費用方面，財金公司規劃與一般的ATM跨行轉帳一樣，500元以下一天有一次免費的機會；500~1000元則是收10元手續費；1001元以上則是收15元，但是各銀行也可以推出優惠活動，提供民眾更多次的跨行轉帳免費的機會。

目前已經有銀行自行測試手機自行轉帳，像是台新、國泰世華銀等。財金公司預計明年要上路，各銀行只要參與就可以手機跨行轉帳，目前已經有許多銀行表達興趣。財金公司規劃是，不只行動網銀可以手機號碼跨行轉帳、ATM等都可以適用「手機號碼跨行轉帳」不過ATM需要進行系統調整。