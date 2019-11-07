國巨Q3回溫　前三季每股賺14.26元　

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

被動元件龍頭廠國巨（2327）今（7）日公布第3季營運成果，由於進入傳統旺季，加上市場需求回溫，國巨第3季獲利回穩，第3季稅後合併淨利為20.44億元，季增44%；單季每股稅後盈餘4.81元，較上季3.34元回升；累計前三季每股賺14.26元。

國巨表示，因大中華區及亞太其他地區的需求回升，第3季度的營業收入增加及獲利狀況回穩。

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國巨第3季合併營收為103.17億元，季增7.7%，年減66.4%；毛利率31%雖然較上一季減少1.6個百分點，但維持在30%以上水位；營業利益為16.67億元，營業利益率為16.2%，較上一季減少1.4個百分點，並較去年同期減少39.1個百分點。

此外，非營業項目淨收入為9.18億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換淨收益為6.44 億元、權益法認列轉投資收益0.51億元、利息淨收入1.44 億元及其他淨收入0.79億元等。

累計前三季合併營收為312.91億元，較去年同期減少48.7%；前三季稅後合併淨利為60.51 億元，總計每股稅後盈餘14.26元。

展望第四季度，國巨表示，公司與客戶的庫存皆已回復正常，終端需求加溫使得拉貨動能逐步提升，惟中國大陸廠區面臨缺工問題而無法在短期內大幅拉升產能利用率，預估公司成品庫存水位將會持續下降。此外美中貿易爭端的不確定性仍高，公司對業績及營運展望仍將審慎應對。