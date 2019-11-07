殘忍！惡毒親戚狠潑強酸　5幼犬「全身腐蝕、眼球白化」

▲5隻幼犬皮膚嚴重燒燙傷。（圖／翻攝自臉書Natha Satwa Nusantara）

圖文／周刊王

日前在印尼加爾各答（Jakarta）發生一起殘忍的虐狗事件，當地的動物醫院在3日收到了5隻奄奄一息的小狗，牠們遭到主人的親戚惡意潑灑強酸，由於傷勢過於嚴重，小狗們在2天內紛紛死亡。警方事後循線找到主人，但對方卻不願意多談，目前仍不清楚親戚為何痛下毒手，據悉2人至今還保持著良好關係。

▲幼犬被緊急送往獸醫院救治，最後仍不幸死亡。（圖／翻攝自臉書Natha Satwa Nusantara）

當地時間3日晚上9點，動保團體「Natha Satwa Nusantara」在臉書分享一段影片，從畫面中可以看到，5隻小狗狗的身上佈滿嚴重的燒燙傷痕跡，且皮毛都已掉光，牠們正在抵抗強酸腐蝕所帶來的痛苦，由於動物的本能反應會去舔傷口，導致皮膚上的強酸被吃下肚，引起劇烈的嘔吐。

經過一夜的折磨後，有4隻小狗狗抵不住侵蝕而亡，僅存的最後1隻狗狗，因為皮膚上的傷太痛，完全無法躺下來休息，就連睡覺也都要好好的站著，而牠的眼睛也遭到強酸潑及，侵蝕成全白的眼珠，對於外界的光源已無任何反應，讓人看了深感心疼。

▲有4隻幼犬先行過世，僅存的第5隻幼犬也只多撐了一天。（圖／翻攝自臉書Natha Satwa Nusantara）

最後1隻狗狗展現了驚人的生命力，因此動保團體將牠取名為「死侍（Deadpool）」，希望牠能像漫威角色般強韌，不過死侍最終也不敵死亡，在5日離開了這個世界。事後動保團體替這5隻小狗狗作畫，並寫下「歡迎回來，你會喜歡這個地方的」，希望他們在天堂能幸福的團聚。

▲動保團體替這5隻狗兄弟作了一幅畫。（圖／翻攝自臉書Natha Satwa Nusantara）

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