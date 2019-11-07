　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

明年景氣維持「緩慢擴張」　富達：亞洲及新興市場債市前景佳

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 富達投信基金經理人陳姿瑾（左）、夏苔耘（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 富達投信基金經理人陳姿瑾（左）、夏苔耘（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

富達投信表示，明年步入經濟循環後端，經濟表現一天比一天不如預期，並認為全球經濟會維持緩慢擴張，但不會到衰退程度。

明年也將進入美國選舉年，往年政府都會端出利多支撐經濟發展，富達投信基金經理人陳姿瑾認為，想要競選連任的川普也不例外，且越逼近大選日，川普也會越改變他原本受爭議的調性，並做出更具體讓步，因為太早做出讓步大家會忘記，但未來各項爭端都會有轉圜餘地。

請繼續往下閱讀...

在全球經濟放緩的情形下，各國也都祭出貨幣寬鬆或是財政政策刺激景氣。在美國聯準會從升息循環轉變為中期調整後，也讓亞洲國家開始有空間降息；此外，像是印度調降企業稅泰國、韓國也都推出一系列政策支撐產業。

陳姿瑾指出，在綜合經濟前景，以及市場資產表現情況來看，明年看好「存續期間較短、到期殖利率較高」的資產，其中在亞洲美元債部分，同時具有評價面佳、波動度低、供需面穩，以及投資時機佳等優勢。

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市。（圖／pixabay）

▲ 富達投信指出，明年看好存續期間較短、到期殖利率較高的資產。（示意圖／pixabay）

另一方面，在新興市場部分，富達投信基金經理人夏苔耘指出，看好新興市場企業債。在基本面上，各國央行資金政策寬鬆、企業體質大幅改善，以及相較市場波動度低，觀察今年6~9月市場波動期間，新興市場企業債仍維持上漲，在前開優勢下，看好其在未來的表現會相對比其他要好。

在評價面部分，新興市場債殖利率高於成熟市場，具有投資價值。其中看好新興市場企業債，其市值達到2.2兆美元、超越美國高收債的1.7兆美元，另在殖利率、存續期間等方面，也比美國投資等級債更有吸引力。

此外，新興市場企業債也逐漸去槓桿化，信用體質改善，且違約率也來到10年新低、波動度也低，加上其淨發行量轉為負數，表示幾乎沒有新供給進入市場，有利技術面支撐；法人也持續看好新興市場，預估全年流入金額也會較去年提升。

但相較從前新興市場漲就大家一起漲、跌就一起跌的趨勢，近期則變成每一國家表現差異越來越大。夏苔耘舉例，8月份有阿根廷政治事件，但新興市場資產僅阿根廷跌、其他地區則維持上漲，因此個別國家選擇仍相當重要。

ET快訊
快訊／彰化29歲女拿刀砍爸爸！父大動脈破裂噴血送醫亡
找阿妹宣傳！富南斯吸金30億　夏于喬父親涉案被約談
波音737客機窗戶裂開！航空公司竟拿膠帶黏住繼續飛
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

高通第4季財報優於預期、盤後漲近6%　5G手機展望佳

台肥噤聲避談韓國瑜借錢買豪宅案　僅發3點聲明：不介入買賣過程、不再回應

董娘回流SOGO周年慶開跑熱賣　董座黃晴雯：首日業績上看11億元

遠見／雙面台灣

搖出4000萬美元商機　日出茶太靠珍奶站穩菲律賓茶飲龍頭

理財周刊／瘋狂利多加持　加速掏空台股未來

再等等！用手機號碼跨行轉帳　明年就會上線

理財周刊／美聯儲暗示今年不再降息　美元可投資嗎？

理財周刊／金融股漲什麼？

先探／航太概念股　春燕捎來喜訊

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

高通第4季財報優於預期、盤後漲近6%　5G手機展望佳

台肥噤聲避談韓國瑜借錢買豪宅案　僅發3點聲明：不介入買賣過程、不再回應

董娘回流SOGO周年慶開跑熱賣　董座黃晴雯：首日業績上看11億元

遠見／雙面台灣

搖出4000萬美元商機　日出茶太靠珍奶站穩菲律賓茶飲龍頭

理財周刊／瘋狂利多加持　加速掏空台股未來

再等等！用手機號碼跨行轉帳　明年就會上線

理財周刊／美聯儲暗示今年不再降息　美元可投資嗎？

理財周刊／金融股漲什麼？

先探／航太概念股　春燕捎來喜訊

美台籌組商務考察團助鞏固友邦　外交部：創造三贏

12強／中日大戰未演先轟動　日媒採訪陣仗不輸台媒

12強／江少慶剛猛、張奕陰柔　王建民：兩人都棒棒

蘇治芬提「在地滯洪、防災補貼」政見　盼民代與縣府別扯後腿

快訊／北市內湖20多歲男「臥室開槍自戕」！頭部留有彈孔亡

立院憂F-16飛行員不足　空軍：依戰機比例逐年調增人力

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

Lexus LS 500h變身「無人自駕車」　明年開放民眾試乘

「毛毛店長」齊出動！寵物雲商店「週週抽iPhone11」為您升級萌寵相機

價值128萬美元！超亮「鑽石黃金馬桶」開放購買...但有大缺陷

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

財經熱門新聞

立委爆料韓國瑜特權借款？台肥回應：這不是個案是通案

赴歐遊玩注意！歐元匯價創29個月來新低　換新台幣5萬多賺2700元

「好享退」首次扣款成功逾4萬人　基富通再推二部曲

頂新案判決出爐 魏應充臉書PO文訴心境

星宇的飛機也能修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

好羨慕！合庫明年加薪　上看近5%

金管會同意台肥借錢給韓國瑜買房？　顧立雄：不接受魚目混珠的講法

影／樂活退休該準備什麼？專家建議：創造現金流、避免負債

轉單效應發酵？　製鞋台商搶先插旗蘇比克

爆坑殺散戶2200萬元　群益：經理人已免職　

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

頂新案5年9月定讞　魏應充：上天給我的功課

朱學恒臨櫃繳款碰到網路壅塞　中信銀：30分鐘內全面恢復正常

台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

更多熱門

相關新聞

OIE：無國家能倖免於非洲豬瘟的侵襲

OIE：無國家能倖免於非洲豬瘟的侵襲

非洲豬瘟持續在歐、亞、非洲蔓延。世界動物衛生組織（OIE）總幹事莫妮卡·艾略特（Monique Eloit）31日指出，非洲豬瘟將進一步在遭這個病毒重創的亞洲蔓延，且沒有任何國家能倖免於這種致命性動物病毒的侵襲。

馬亨達100%收購寶獅2輪事業

馬亨達100%收購寶獅2輪事業

陸生首參加同志遊行嗨喊：自由空氣撲面而來

陸生首參加同志遊行嗨喊：自由空氣撲面而來

先鋒投顧打造台灣專屬退休方案

先鋒投顧打造台灣專屬退休方案

外資對亞股賣多買少　上周僅台、陸與印度股市獲加碼

外資對亞股賣多買少　上周僅台、陸與印度股市獲加碼

關鍵字：

富達投信新興市場亞洲債市

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面