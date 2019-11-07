明年景氣維持「緩慢擴張」　富達：亞洲及新興市場債市前景佳

▲ 富達投信基金經理人陳姿瑾（左）、夏苔耘（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

富達投信表示，明年步入經濟循環後端，經濟表現一天比一天不如預期，並認為全球經濟會維持緩慢擴張，但不會到衰退程度。

明年也將進入美國選舉年，往年政府都會端出利多支撐經濟發展，富達投信基金經理人陳姿瑾認為，想要競選連任的川普也不例外，且越逼近大選日，川普也會越改變他原本受爭議的調性，並做出更具體讓步，因為太早做出讓步大家會忘記，但未來各項爭端都會有轉圜餘地。

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在全球經濟放緩的情形下，各國也都祭出貨幣寬鬆或是財政政策刺激景氣。在美國聯準會從升息循環轉變為中期調整後，也讓亞洲國家開始有空間降息；此外，像是印度調降企業稅泰國、韓國也都推出一系列政策支撐產業。

陳姿瑾指出，在綜合經濟前景，以及市場資產表現情況來看，明年看好「存續期間較短、到期殖利率較高」的資產，其中在亞洲美元債部分，同時具有評價面佳、波動度低、供需面穩，以及投資時機佳等優勢。

▲ 富達投信指出，明年看好存續期間較短、到期殖利率較高的資產。（示意圖／pixabay）

另一方面，在新興市場部分，富達投信基金經理人夏苔耘指出，看好新興市場企業債。在基本面上，各國央行資金政策寬鬆、企業體質大幅改善，以及相較市場波動度低，觀察今年6~9月市場波動期間，新興市場企業債仍維持上漲，在前開優勢下，看好其在未來的表現會相對比其他要好。

在評價面部分，新興市場債殖利率高於成熟市場，具有投資價值。其中看好新興市場企業債，其市值達到2.2兆美元、超越美國高收債的1.7兆美元，另在殖利率、存續期間等方面，也比美國投資等級債更有吸引力。

此外，新興市場企業債也逐漸去槓桿化，信用體質改善，且違約率也來到10年新低、波動度也低，加上其淨發行量轉為負數，表示幾乎沒有新供給進入市場，有利技術面支撐；法人也持續看好新興市場，預估全年流入金額也會較去年提升。

但相較從前新興市場漲就大家一起漲、跌就一起跌的趨勢，近期則變成每一國家表現差異越來越大。夏苔耘舉例，8月份有阿根廷政治事件，但新興市場資產僅阿根廷跌、其他地區則維持上漲，因此個別國家選擇仍相當重要。