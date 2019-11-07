雙11點火！金融科技支付旺　中國二線城市動能強

▲大陸雙11快遞包裹海。（圖／CFP）

記者周康玉／台北報導

中國雙十一網購節將在下周一登場，揭開年底旺季銷售熱潮。法人指出，近年網購市場規模快速成長，今年漲幅一度衝破40%，儘管短線因逢高獲利了結干擾，但中長期向上趨勢沒有改變；其中，中國大陸市場二線城市滲透率是成長力道所在。

根據CB Insights統計，美國銀行業於金融科技各領域的投資中，有2成押寶在支付上；而新創金融科技公司中，更有高達5成都提供支付服務。全球4大科技巨頭包括亞馬遜、臉書、谷歌、蘋果也不放過，都積極發展專屬的支付平台與技術，期望能結合既有會員與數據。發揮經營綜效。

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在全球資金簇擁下，金融科技產業今年股價都呈現井噴式上漲，並以數位支付表現最強勁。以IPAY指數為例，今年來到第3季漲幅一度衝破40%，儘管短期因逢高獲利了結賣壓影響，10月來回檔整理，但累計漲幅仍有3成以上。唐祖蔭強調，在網購發展趨勢沒有改變下，數位支出也將同步躍進，投資潛力依舊看旺。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭指出，去年中國雙十一網購節單日成交金額超過300億美元，年成長約27%，續創新高；同年，美國感恩節與黑色星期五共2天的網路銷售額亦創新紀錄，達100億美元，成長率近3成，突顯網購已躍居零售業的主流商業模式。

隨網購市場規模快速成長，全球數位支付金額出現爆炸性增長。根據市調機構Statista預估，今年數位支付金額將突破4兆美元，較去年成長15%，而且未來5年將以12.8%的年複合成長速度增長，到2023年達6.7兆美元。

▼全球數位支付金額，圖點開放大。（資料來源：市調機構Statista，單位：兆美元）

唐祖蔭表示，金融科技中的數位支付，因為與生活相關性最大、便利性高，廣為企業與消費者大量使用，形成一股大商機，吸引傳統銀行業、新創公司、矽谷科技巨頭關注，爭先恐後投資。



統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，雙11對金融支付業者有一定刺激效果，整體全球ecommerce維持高速成長，預計2019年來到3.1兆美金市場，成長19%，相較於傳統銷售仍要來的高。

郭智偉表示，若把時間放長來看，電子商務（Ecommerce）成長速度則是逐年下來，一路從2017年的成長高點 25%的成長，一路來到今年的19%，預計2021/2020年成長速度來到15％，中國仍為成長最快的國家，近60％的成長力道由中國所貢獻。中國去年整體Ecommerce市場來到1.7兆的市場，若根據淘寶與天貓在去年雙11的GMV數字來到 308億的數字來看，雙11當日的銷售佔整體中國線上銷售的比重不到2％

郭智偉表示，金融支付業者因其在一線城市滲透率已高，且整體中國e-commerce成長也趨緩，因此更應該關注的是中國二線城市在ecommerce的滲透率，以及每人花費的增加，這也是目前中國在ecommerce成長力道超過全球的主要關鍵點。