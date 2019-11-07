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理財周刊／瘋狂利多加持　加速掏空台股未來

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／翁偉捷

台股上周在外資不斷地加持之下，幾乎天天都在創紀錄，當然新台幣匯率也來到波段最強勢，在資金行情持續加溫的同時，市場上看起來並沒有出現普天同慶的氛圍，最主要原因是這波行情主要是由外資主導，漲的多半都是權值股，與一般散戶關係不大，另外就是已經漲到一一○○○點以上了，追價有什麼意義？

因此，先前筆者就九月公布的證券帳戶劃撥餘額創二十一個月新高來說明，其實一般投資人在這波是確認被軋手無誤！同時也顯示，散戶未想進場前一定會有更多恐怖的「利多」來哄散戶進場。

企業危機、失業人數增 GDP居冠？

請繼續往下閱讀...

結果日前，證券公會理事長出來喊台股要上看一二六八二的歷史新高，然後外資也看好台股上看一二○○○點，甚至有技術派大師上看台股一三○○○點以上。

接下來在上周五的新聞頭版頭看到斗大的標題寫著：台灣第三季GDP高達二．九一％！再創經濟奇蹟……的字眼，不禁莞爾一笑，因為這根本就只是個數學公式的遊戲而已，用常理判斷：過去這一年，有多少人開始放無薪假？有多少公司面臨經營困境？甚至有些已經撐不住要下市？以大飲集團跟大同集團為例，不是嗎？多少員工面臨失業窘境？以常理來判斷，這根本是不可能的事！

川普真傳的數字遊戲

普真傳的數字遊戲筆者在過去的文章裡常常說GDP的支出面公式是：Ｃ(消費)＋Ｉ(民間投資)＋Ｇ(政府支出)＋Ｘ(出口)－Ｍ(進口)，而台灣的GDP結構中，出口跟進口占GDP的比重相對是比較高的，今年的第三季受到轉單效應影響，帶動出口回升，但在進口的數字上卻是明顯的維持下滑，所以在被減數變小的影響下，GDP自然就會增加，再加上政府持續不斷擴大政府支出(Ｇ)，要「做」出GDP變成亞洲四小龍之首，一點也不難。但這只是短期的信心嗎啡，長期對台灣實體經濟發展根本沒什麼太大幫助，剛剛所提到的資金行情，也是政府「刻意」營造環境。

資金行情如蝗蟲過境

中美貿易戰，台商回流這幾個字在今年以來的媒體搏了不少版面，雖說政府通過的金額已經超過六千億，到目前為止，回台的金額約占三分之一，其中這些錢多半流到股市、房市中熱炒，尤其是房市，更是資金回流藏錢的好商品，看看前一個月的資產、營建股的股價如此活潑，不難想見真的有房市回溫的現象，但多半都是高單價產品，而且越貴越有人買、越容易成交！

資金回流原本應該是要投資實體經濟，為了更好發展的未來準備，但錢是回來了，進口卻沒有看到大幅回升，顯示資金回流並沒有投資在資本支出與產業設備需求，反而只回來炒房、炒股，這種短線資金就像蝗蟲般，吃完只留下焦土一片，寸草不生！

巴爺爺也在等待中

因此，讀者們！若能忍得住接下來不斷的利多洗腦，以及股市價格高漲的誘惑，將會在明年資產重分配的年代裡占到領先位置，現在囤積現金的想法就跟股神巴菲特現在的想法一樣，明年海嘯過後，多數的投資人會哭，而偉捷專欄的投資朋友將是會笑的少數人！加油！

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1002期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

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