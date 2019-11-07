比往年晚10天！北海道札幌今初雪　氣象廳：有機會下到9日

▲先前北海道在8月就降下初雪。（圖／翻攝自Facebook／大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ）

記者林瑩真／編譯

日本氣象廳在7日午後，終於在北海道上空觀測到寒氣通過，札幌市降下初雪。不過，今年札幌市的初雪比過去降雪時期相比，晚了將近10天。

綜合日媒報導，札幌氣象台指出，7日白天觀測到北海道上空約1500公尺附近11月中旬的寒氣正在通過，並從上午就開始下雨，之後逐漸從雨轉化成雪，因此在下午1時許，正式宣布札幌降下初雪。

不過札幌氣象台表示，今年札幌的初雪比往年要晚了將近10天，但從開始統計以來，最晚降雪時期仍是去年，比今年還要晚了13天。

札幌氣象台預測，由於冷空氣不斷流入，以北海道內偏日本海的那側為中心，容易降雪的天氣將持續到9日為止。另外，路面也可能受積雪或結凍影響，當地居民行車要注意安全。