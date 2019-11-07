　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比往年晚10天！北海道札幌今初雪　氣象廳：有機會下到9日

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 北海道八月降下初雪。（圖／翻攝自Facebook／大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ）

▲先前北海道在8月就降下初雪。（圖／翻攝自Facebook／大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ）

記者林瑩真／編譯

日本氣象廳在7日午後，終於在北海道上空觀測到寒氣通過，札幌市降下初雪。不過，今年札幌市的初雪比過去降雪時期相比，晚了將近10天。

綜合日媒報導，札幌氣象台指出，7日白天觀測到北海道上空約1500公尺附近11月中旬的寒氣正在通過，並從上午就開始下雨，之後逐漸從雨轉化成雪，因此在下午1時許，正式宣布札幌降下初雪。

不過札幌氣象台表示，今年札幌的初雪比往年要晚了將近10天，但從開始統計以來，最晚降雪時期仍是去年，比今年還要晚了13天。

札幌氣象台預測，由於冷空氣不斷流入，以北海道內偏日本海的那側為中心，容易降雪的天氣將持續到9日為止。另外，路面也可能受積雪或結凍影響，當地居民行車要注意安全。

ET快訊
飆車撞死人喊賠1千萬…法官問怎麼做　他5字答案讓媽急回：我先
大陸商務部：中美同意隨協議進展　分階段取消加徵關稅
中華隊轉播驚見短裙跑出「圓翹屁蛋」！老司機神出本尊
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她在沙灘上偷瞄男人　遭男伴拖回公寓關2天「逼跳裸舞私處灑胡椒」懲罰！

殘忍！惡毒親戚狠潑強酸　5幼犬「全身腐蝕、眼球白化」

後院修剪樹枝…夏威夷男摔進6m深「熔岩管」 吊起送醫不治

北陸新幹線148億日圓泡水　哈貝吉毀120節車廂全報廢

海外流亡4年！柬埔寨反對派領袖「秀機票」宣布：9日回國

比往年晚10天！北海道札幌今初雪　氣象廳：有機會下到9日

彈劾聽證13日全美直播　川普造勢重砲回擊：民主黨淪腐敗政客！

印度「香料航空」客機窗戶破裂　用膠帶黏住繼續飛！

他送醫後秒休克　照X光驚見「20cm螺絲起子插腸子」菊花旁肉全腐爛！

推翻紀錄！古代猿早在1200萬年前即「雙腳站立」...在樹上行走

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

她在沙灘上偷瞄男人　遭男伴拖回公寓關2天「逼跳裸舞私處灑胡椒」懲罰！

殘忍！惡毒親戚狠潑強酸　5幼犬「全身腐蝕、眼球白化」

後院修剪樹枝…夏威夷男摔進6m深「熔岩管」 吊起送醫不治

北陸新幹線148億日圓泡水　哈貝吉毀120節車廂全報廢

海外流亡4年！柬埔寨反對派領袖「秀機票」宣布：9日回國

比往年晚10天！北海道札幌今初雪　氣象廳：有機會下到9日

彈劾聽證13日全美直播　川普造勢重砲回擊：民主黨淪腐敗政客！

印度「香料航空」客機窗戶破裂　用膠帶黏住繼續飛！

他送醫後秒休克　照X光驚見「20cm螺絲起子插腸子」菊花旁肉全腐爛！

推翻紀錄！古代猿早在1200萬年前即「雙腳站立」...在樹上行走

俄專家曝一招「擊退美軍所有航母」：而且只要常規巡弋導彈

布萊德索無腦邊線發球　竟直接運球進場全場傻眼

本田圭佑重返荷甲「希望球迷記得我」　仍是柬埔寨國家隊主帥

她在沙灘上偷瞄男人　遭男伴拖回公寓關2天「逼跳裸舞私處灑胡椒」懲罰！

陌生狗突然跳上機車！好心人載到動物醫院逃走...隔天又奇蹟重逢

iPhone到底會不會偷個資？Apple提出九項保證

蔡英文到雲林　「海線五鄉鎮」掃街拜票

化妝品一天賺2.5億！SOGO周年慶首日TOP 3 特惠組合大公開

詐欺慣犯甫結束羈押又犯案　落網嗆警「下次不會被抓」

先探／航太概念股　春燕捎來喜訊

國際熱門新聞

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

醫求歡被拒竟爆打抓頭撞牆　長髮女友尖叫骨折：死定了

參加婚禮穿「皇后新衣」　美女被罵翻

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

即／阿姆斯特丹疑似劫機　軍警封鎖現場

狠母鐵籠藏12歲女　「賣一次換一瓶伏特加」

狂女穿「裸膚胸罩」站新娘旁合照！

22歲辣妹Tinder約炮　激戰遭掐死…男繼續約下一位

土耳其總統艾爾段：巴格達迪妻子落網

北科大台生赴美失聯81天

荷蘭劫機是誤傳！歐洲航空：誤觸警報

沙灘詭異「人腦」　一碰就麻痺

她幫媽拍照腳滑　險摔1600m大峽谷

他清整缸化糞池　點菸去屎味…卻引爆沼氣慘死

更多熱門

相關新聞

駐日美軍訓練事故　F-16掉模擬彈

駐日美軍訓練事故　F-16掉模擬彈

駐日美軍一架F-16戰機6日晚間進行訓練，不料訓練的模擬彈意外掉落在訓練場外，雖尚未傳出民宅損壞或傷亡，但防衛省正在調查詳細情況。

日媒：台海危機後　台灣研發準中程彈道飛彈

日媒：台海危機後　台灣研發準中程彈道飛彈

首里城40張慘照首公開！

首里城40張慘照首公開！

日噸位最大潛艦蒼龍級第12號下水

日噸位最大潛艦蒼龍級第12號下水

重建首里城　6天內捐款3.5億日圓

重建首里城　6天內捐款3.5億日圓

關鍵字：

日本北海道札幌市初雪氣象台日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面