理財周刊／金融股漲什麼？

文／洪寶山

記得在定雜誌封面標題時，我最喜歡的就是「電金點火」，因為電子跟金融是台股兩大族群，不管是齊點火或是輪流帶動，都是台股持續上漲的好跡象。

十一月六日台積電股價再創新高，加權指數收在一一六五三點，續創波段新高。電子股除台積電外，只有大立光逆勢走紅，其餘電子權值股幾乎全數走跌。

在電子股漲多回檔下，倒是金融股有不錯表現，接棒演出，金融類股指數盤中來到一三五七點，創一九九九年六月以來二十年新高，金控龍頭國泰金漲幅超過二．五％，在其領軍下，新光金漲超過二％、富邦金漲逾一．五％，其他如安泰銀、元大金、中信金、永豐金、上海商銀等都有不錯表現。

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本月以來，三大法人加碼金融股逾萬張，在短線電子股有調節賣壓情形下，金融股相對位階較低，風險也較低，吸引買單湧進。此外，金融股之所以強漲，金管會擬有條件開放國內企業在國際金融業務分行(OBU)開戶，應是主因。

過去二十多年來，台商在海外免稅天堂設了數十萬家境外公司，足跡遍布英屬維京群島、薩摩亞、汶萊等，而目前台灣約有十五萬OBU帳戶，其中高達七五％都是台商。現今台商回流，加上從香港竄逃而出的資金，如果打通OBU，台商以後就不用再繞道。

金管會這個打通的政策，為何有如此大的誘因？因為開放境內企業申請開設OBU帳戶，企業海外資金進出就沒有外匯管制，也可免營業稅，存款不開放、授信可開放，就是讓資金「開大門、走大路」，也有助於資金透明度。

金融業者認為，一旦開放國內企業可在OBU開戶，未來可以期待OBU業務量規模倍增，還具有企業競爭力提高、金融業商機大增，並且因資金透明化，使政府洗錢防制及稅基更易掌握等三大利多。

雖然產官學界也提出疑慮，因為台灣國際經驗及市場規模不足，在沒有完整配套下，擔心本土業者及投資人成為「待宰羔羊」。

的確，在不修法的前提下，要通過國際競爭力、跨部會溝通、本土業者發展及給予台商利多等四大關卡，是很大的考驗。但不開門，就走不出去，別人也走不進來，只是在政策上路前，期待能有更多配套，達到產、官、學各界要求，落實成美好的成果，將是全民之福。

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