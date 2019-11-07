宏碁薄型筆電蟬聯3季銷售冠軍　電競桌機連續4季稱霸全台

▲宏碁薄型筆電、電競筆電在台繳出銷售佳績。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（7）日宣布兩大好消息，根據最新市調資料顯示，宏碁在台灣的Windows薄型筆電市場蟬聯三季市占總冠軍寶座，同事宏碁電競桌機也連續4個季度以龍頭之姿稱霸全台，銷售繳出亮眼成績

宏碁表示，Windows薄型筆電連續3季創下佳績，第3季甚至突破四成，穩定的成長動能主要是因為宏碁輕薄美的極致新品上市，像是獲得德國iF設計獎、德國紅點設計獎、台北國際電腦展創新設計獎、CES創新獎等殊榮以及日本Good Design設計大獎的Swift 7。

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還有今年9月推出就以「同級最輕薄」美譽廣受矚目的14吋筆電Swift 5，全新產品的時尚外觀搭配輕薄機身屢獲好評，獨家的散熱技術也讓宏碁Windows薄型筆電領先市場，同時Swift 3、Swift 5也在Windows薄型筆電市場頻繁攻佔網購及實體通路前十名的熱銷產品，預計皆能為第4季帶來另一波成長動能。

同時，宏碁在台灣電競桌機品牌連續4個季度穩坐龍頭寶座，創下如此佳績源於團隊的努力，主要是電競品牌深耕校園，讓合作的電競盟校及電競基地建置拓展至20所，也透過Predator League初賽的舉辦，讓校園選手學習舉辦賽事及多元電競領域的能力，建置電競生態圈，形象深植人心。