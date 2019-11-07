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金管會同意台肥借錢給韓國瑜買房？　顧立雄：不接受魚目混珠的講法

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▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

立委日前爆料國民黨總統參選人韓國瑜用特權，要求台肥借款2成房貸，台肥則澄清，向金管會請示後才提供借款，強調這不是個案而是通案。金管會主委顧立雄今（7）日對此指出，若台肥的講法是要經過金管會同意，才會貸款給人家，「這是魚目混珠的講法，我不能接受」。

韓國瑜近期陷入7,200萬豪宅風波，更被爆出用特權向台肥施壓借款，引起各界高度關注。不過，台肥稍早澄清，過去民眾購屋房貸可貸到7成，但隨著豪宅貸款法令上路，只能取得5成貸款，因此希望台肥借款，同時特別找律師研究，更向金管會請示、取得核准，提供民眾其餘2成房貸，強調當時所有購屋的住宿若有需要，都有提供借款，這不是個案而是通案。

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄受訪時表示，借錢給人家不是特許事業，因此不須經金管會允許這件事。若台肥的講法是要經過金管會同意，才會貸款給人家，「這是魚目混珠的講法，我不能接受，你借錢給人家需要我同意嗎？」

顧立雄指出，台肥若效仿建商多借2成的貸款給民眾，是因為經過金管會同意，「我完全不能接受」，借錢給人家是任何人都可以做的事，但要留意是否符合公司法第15條規定，原則上公司資金不可以貸給任何人，不過有2項例外。

首先是公司間或與行號間有業務往來，再者是公司間或與行號間有短期融通資金的必要，但融資金額不得超過貸與企業淨值的40%，至於台肥是否符合這條規定，顧立雄說，這要由台肥來說明是否有業務往來，或構成短期融通資金的必要。

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