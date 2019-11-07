印度濕婆也戴口罩防PM2.5　空污指數達999飆破最高門檻

▲印度空汙影響能見度，造成空中以及陸上交通問題。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

印度持續遭到高空氣汙染的影響，尤其是在排燈節（Diwali）過後，各地區的PM 2.5含量直線上升，品質更加惡化。印度「聖城」瓦拉納西（Varanasi）的一座神廟開始幫眾神戴起口罩，避免神明遭有毒空氣的摧殘。

據外媒報導，在瓦拉納西的濕婆–帕爾瓦蒂神廟（the Shiv-Parvati temple）裡，毀滅之神濕婆（Shiva）、杜爾迦女神（Durga）以及通靈大師賽巴巴（Sai Baba）都戴上口罩。

寺廟的廟主米什拉（Harish Mishra）表示，「在夏天，我們在神明身上塗檀香木膏，以保持清爽；在冬天，我們用羊毛毯包裹聖像，讓祂們感到溫暖；現在，我們在神明臉上戴口罩，也是為了保護祂們，避免受到汙染。」

米什拉補充，廟裡的迦梨女神代表黑暗與憤怒，「祂吐出的舌頭不應該被擋住，所以我們決定不遮住祂的臉。」他也說，許多拜訪寺廟的信徒在看到神明後，也紛紛開始戴起口罩，這有助於人民抵擋空污危害健康的問題。

在空污的肆虐之下，能見度也跟著降低。北方邦首都勒克瑙（Lucknow）開始要求實施交通法案，以奇偶數車牌號碼管制進城車輛。米什拉表示，人民沒有因為污染採取任何行動，反而繼續施放煙火、焚燒作物，如果沒有改變習慣，情況永遠不會改變。

印度因排燈節的慶祝活動，大量施放煙火、鞭炮，在11月1日進入緊急狀態。德里首都圈更測出空氣品質指標（AQI）達到999，突破「危害」指標的300到500，遠超過設定中的最高門檻。