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33歲魯蛇苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光...網羨慕：沒嫁錯

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▲▼ 。（圖／翻攝自《中國報》）

▲30歲魯蛇苦追17歲嫩妹，如今現況曝光。（圖／翻攝自《中國報》）

實習記者賴韻如／綜合報導

越南河內市有一名64歲的男子，在33歲時對一名17歲少女「一見鍾情」，最後在鍥而不捨又猛烈追求下終於順利交往，如今2人已經結婚29年，他們的近況曝光後讓許多網友忍不住羨慕，紛紛直呼，「真的沒嫁錯！」

據《中國報》報導，今年已經64歲的Hoa在33歲時遇到了小自己16歲的少女Thuy，當時的Thuy年輕又漂亮，是村子裡的「村花」，身邊擁有大批追求者，根本看不上和自己年齡相差甚遠、當時已經33歲的Hoa。然而，專情的Hoa卻沒有因此放棄，他下定決心一定要擄獲Thuy的心，更有了「非娶不可」的想法。

▲▼ 。（圖／翻攝自《中國報》）

▲▼Thuy和Hoa就算已經擁有4個孩子，也不忘擁有2人時光。（圖／翻攝自《中國報》）

▲▼ 。（圖／翻攝自《中國報》）

他們的23歲女兒麥安（Mai Anh）於受訪時透露，「當時爸爸每天都去媽媽家門口送花、表白，祖父只要一看到他就會趕他走。」麥安說，久而久之，爸爸追求媽媽的消息也漸漸傳遍整個村子，之後也沒有人還敢來追求媽媽。果然皇天不負苦心人，Hoa的專情與毅力終於感動了Thuy，Hoa便從那時開始，都會騎車接送Thuy，且按照慣例送花給她。

▲▼ 。（圖／翻攝自《中國報》）

▲Thuy和Hoa的愛情故事讓許多人羨慕。（圖／翻攝自《中國報》）

如今，Thuy和Hoa已經是4個孩子的父母，2人依舊還像是熱戀情侶般甜蜜，他們經常單獨約會，也會定期規劃出遠門旅遊，Hoa不僅努力工作提供一家6口幸福的生活，更將29年前送花的習慣延續至今。

這段愛情故事讓不少網友看完都超羨慕，紛紛留言表示，「真的沒嫁錯」、「恭喜！！」、「太羨慕了，什麼時候才會發生在我身上」、「難得婚後還能夠送29年的花，即使是開花店的有時候也會忘記啊！」。

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