海外流亡4年！柬埔寨反對派領袖「秀機票」宣布：9日回國

▲柬埔寨反對派領袖、柬埔寨救國黨（CNRP）黨魁桑蘭西（Sam Rainsy）宣布回國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

柬埔寨反對派領袖、柬埔寨救國黨（CNRP）黨魁桑蘭西（Sam Rainsy）流亡海外4年，他昨天（6日）在推特上宣布，9日將要回到家鄉。根據了解，此消息一出，在國內引發騷動，許多支持者被關進監獄。當局表示，桑蘭西一踏入境內，立刻就會被逮捕。

I will depart from Paris on Thursday November 7. I will arrive in Bangkok on Friday November 8 to be ready to enter #Cambodia on Saturday November 9. #SamRainsy pic.twitter.com/PrLNCxhpSa — Rainsy Sam (@RainsySam) 2019年11月6日

桑蘭西6日分享了一張泰國航空公司（THAI）的機票，並在貼文中寫道，「我將於11月7日星期四離開巴黎，預計11月8日星期五抵達曼谷，11月9日星期六準備進入柬埔寨。」據了解，他身為柬埔寨救國黨黨魁，曾誓言「帶來民主改革，意即推翻現在殘暴的政權」，自從4年前就在海外流亡。

《衛報》報導，總理洪森（Hun Sen）所領導的政府表示，桑蘭西踏入國境，一定會即刻被逮捕。據了解，當局目前已經逮捕數名支持者。

▲柬埔寨救國黨（CNRP）另一名領袖人物莫淑華（Mu Sochua）。（圖／路透）

根據《路透社》，另一名流亡的反對派領袖人物莫淑華（Mu Sochua）曾透露，將要從泰國進入柬埔寨，與桑蘭西一起踏上家鄉的土地，「我們將不會放棄我們的計畫……恢復民主並建立和平。」她10月被曼谷的素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）拒絕入境，7日又被馬來西亞移民局拘留。

根據了解，桑蘭西與莫淑華都被當局發布逮捕令，流亡海外，但是支持者認為，那些指控全是出於政治動機。柬埔寨政府曾通知鄰國與47家航空公司，不能讓柬埔寨救國黨領袖搭上飛機，返回家鄉。



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