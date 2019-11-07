老兵接受「陰莖移植手術」終能再次勃起、站著尿尿：感覺自己完整了

▲美國退伍軍人接受陰莖移植手術，彷彿重獲新生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國一名退伍軍人2010年被派駐阿富汗，卻在路上遭遇炸彈攻擊，失去雙腿與生殖器官，他回國以後接受陰莖、陰囊的移植手術，至今已經1年半，恢復情況非常良好，終於能夠再度勃起、依靠義肢站著尿尿，感動表示，「我再一次感覺自己『完整』了！」

老兵在阿富汗遭遇馬路炸彈攻擊，當場失去下半身，包括雙腿與生殖器官。他在巴爾的摩（Baltimore）的約翰．霍普金斯醫院（The Johns Hopkins Hospital）接受長達14小時的手術後，泌尿與性功能都逐漸恢復，能夠再次勃起、高潮，利用義肢站著尿尿，開心地向醫師表示，「那麼長一段時間以來，我第一次感覺自己是正常、完整的！」

醫療團隊將這一起病例發表在醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）。整形與重建外科醫師雷德特（Rick Redett）於6日表示，病患恢復情況非常良好，「（移植）沒有產生排斥反應，已經逐漸恢復身體功能」，他也提到，老兵現在在一間學校裡擁有全職工作，能夠獨立、自理生活。

雷德特（Rick Redett）向美國國家廣播公司（NBC）表示，隨著防彈衣與戰地醫療條件的改善，「土製炸彈（IED）可能會炸掉你的腿與生殖器，但你依然能夠存活下來。」

▲約翰．霍普金斯醫院（The Johns Hopkins Hospital）醫療團隊合影。（圖／翻攝Johns Hopkins Medicine）

根據《泌尿學雜誌》（The Journal of Urology）先前的研究指出，美國2001年至2013年間派駐到阿富汗與伊拉克的男性士兵當中，一共有1367人生殖器受傷，雖然並非所有病患都需要器官移植，但其中許多人留下了嚴重創傷。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！