松玥建設打造200公頃TIPO園區　成菲律賓新南向基地

▲貿協董事長黃志芳（左３）、松玥建設董事長蘇國芳（右３）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／蘇比克報導

在菲律賓深耕超過20年的松玥建設董事長蘇國芳，在今年初取得菲律賓蘇比克灣自由港區北方200公頃的土地，成立TIPO智慧生態園區，成為台商作為前進新南向的據點，蘇國芳指出，近期更是因為中美貿易戰的關係，出現大量產能轉移，其中台商與陸商都往蘇比克經濟特區設廠，漲幅達100%。

蘇國芳指出，今年初取得菲律賓蘇比克灣自由港區北方200公頃的土地，將會把它打造成TIPO智能生態園區，且由於中美貿易戰開打至今，不少台商、陸商都開始把在中國大陸的產線外移，其中菲律賓的蘇比克灣經濟特區就成了首選，主要是蘇比克擁有理想的交通位置、良好的基礎建設與治安、充足的勞動力以上這些優勢都成為吸引台商、陸商的最佳條件。

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此外，蘇國芳表示，蘇比克灣的租金已經漲了40%，一平方公尺價格3美金成長到5美金，中美貿易戰前差不多在每平方公尺3美金，現在漲到5元，即使漲到6元還是供不應求，且房地產金額投資成長率及房價也有，房價兩年成長50%。

具蘇國芳觀察，在廠區最受歡迎的還是傳產、製包製鞋製衣，第一是純手工，第二是五金，第三是電子像是緯創，雖有陸企，但以蘇比克灣來說，還是以台商為主，占90%，菲律賓現在人是不會缺，平均年齡23.5歲，人才多。

對於在地員工該如何管理，蘇國芳說，台商要成功要講誠信，該有的福利薪水都要照辦，其實都擁有相當多人才，遇到衝突的話，解決方法還是用心的跟他們交朋友，這邊的人滿單純，這邊的生活條件還不是很好，正在起飛，上班就業工時方面希望有加班，他更提到，當地員工很願意加班，沒有加班的話薪水是不足家用的。

最後，蘇國芳也提到，對於新進台商，過來菲律賓是最好的時機，現在的工資比起東南亞相對便宜，菲律賓人又便宜也非常聰明，且語言溝通用英文也可以，另外在蘇比克灣當地就有11所大專院校，對於需要高端人才的企業也不用擔心。

蘇國說，目前菲律賓的工業區以南北兩邊發展，南部非常壅擠，因此企業、政府部門都想往北部遷移。目前每天有4到5家來詢問，受到中美貿易關係，工業區中正式簽約有5家，預訂的整個承租面積達46萬平方公尺，每天都有台商、陸商想進駐蘇比克灣。