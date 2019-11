彈劾聽證13日全美直播　川普造勢重砲回擊：民主黨淪腐敗政客！

▲ 美國總統川普 。(圖/路透)

美國總統川普彈劾調查首場公開聽證會將於13日登場。對此,川普6日現身路易斯安納州造勢活動時,強力抨擊民主黨人的所作所為就是在發動「政變」(coup),強調這場彈劾調查根本就是場騙局,「腐敗的政客…還有不誠實的媒體,發起了瘋狂、妄想、毀滅性的、黨派性極強(hyper-partisan)的彈劾獵巫行動」。

綜合路透、BBC等外媒報導,川普因企圖施壓烏克蘭調查政敵拜登的指控陷入彈劾調查風波,他迄今否認任何濫權行為的存在。在6日的造勢集會上,他在幫路易斯安納州共和黨參選人雷斯朋(Eddie Rispone)站台的同時,大力指責眾議院民主黨人所主導的彈劾調查,且對方的行為屬於違法,且吹哨者對於他和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話內容所做的陳述太過可怕。

