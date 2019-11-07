大江生活推出「玻尿酸雪糕」　目標續拚全球保健品成長第一

▲大江生醫董事長林詠翔。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

大江生醫 (8436) 旗下子公司大江生活今（7）日攜手杜老爺推出「AQUAGEN藍莓牛奶雪糕」，雪糕裡添加大江生醫專利母乳益生菌(TCI633)原料，成為業界首款含有玻尿酸的冰品，董事長林詠翔表示，目前每季都會推出新品，目前大江在保健品營收成長前9月都是全球第一，目標明年維持佳績。

林詠翔表示，大江生醫研發團隊有200人，而這款含有玻尿酸的專利母乳益生菌(TCI633)原料就是團隊研發成果，擁有多國專利，看好日用品的龐大市場，除了應用在保健食品外，也開發機能食品市場，上季推出優酪乳，這季推出雪糕，未來每季都會有新品上市，目標未來佔整體營收10%以上。

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▲大江生醫「AQUAGEN藍莓牛奶雪糕」。（圖／記者姚惠茹攝）

林詠翔表示，目前「AQUAGEN藍莓牛奶雪糕」獨家與全家合作銷售，而含有玻尿酸的專利母乳益生菌(TCI633)原料也仍在洽談合作夥伴，未來將會推出各種機能性食品、用品，像是飲料、烘焙等等，未來搭配大江生醫在全球54國的銷售通路，期望將機能性食品市場打開，推向國際舞台。

大江生活營運長張睿邗表示，大江生活今年3月創立，並在7月正式營運，目前使用專利母乳益生菌(TCI633)原料的產品包括優酪乳、雪糕、濕紙巾、護墊等，目前除了雪糕之外，都有搭配54國通路進行銷售，期望未來成為挹注大江生醫營運動能的重要關鍵。

張睿邗指出，「AQUAGEN藍莓牛奶雪糕」是將保養的概念置入冰品，並嚴選北海道牛奶為基底，搭配健康的Q彈蒟蒻，讓每支熱量僅僅80卡，而且雪糕外盒配有神祕專屬的個人化QR Code，可以掃碼後得到愛情籤詩，還可以參加抽獎活動，最大獎為使用施華洛世奇水晶的訂製水款。

▲雪糕外盒配有神祕專屬的個人化QR Code。（圖／記者姚惠茹攝）