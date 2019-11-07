先探／航太概念股　春燕捎來喜訊

全球客運量逐年增加，新機需求與舊機替換將同步成長，目前波音與空巴未消化訂單皆超過七年，零組件需求量大，台灣航太供應鏈營運看俏。

文／吳旻蓁

隨著生活習慣改變，出國成為許多人放假的第一選擇，全球航空客運量也逐年成長。根據國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）公布數據顯示，二○一八年全球航空旅客運輸量達四四億人次，年增近七成；此外，ＩＡＴＡ更預估至二○三七年，全球航空客運量將翻倍增長，達八二億人次。

雖然近年相繼碰上美中貿易戰及飛機巨頭波音停飛事件干擾，使其供應廠商出貨受阻，但全球航空旅運需求成長持續擴大、後勤維護市場蓬勃，乃至於國防預算增加、燃料使用效率提高等因素，都是航太產業前景樂觀的原因。兩大飛機龍頭商波音與空中巴士也正向看待航空市場，雙雙預估未來二○年在新機需求增加及機組汰舊換新的趨勢下，全球對於新機的需求量將超過一倍，達四．四萬架至四．八萬架，總市值上看六兆美元。

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投資達人胡志欣表示，「台灣在全球航太供應鏈中，也扮演了越來越吃重的角色，近日外媒報導指出波音復飛有望，最快將可於明年一月復飛，種種利多消息讓國內航太業者營運也跟著看俏」，就航太族群來看，像是漢翔、豐達科、榮剛、晟田、jpp-KY等，開始慢慢見到股價緩步止跌打底的味道，尤其豐達科股價重回百元關卡，頗有跳出來扮演領頭羊的味道。

豐達科業績能見度高

在全球快速增長的航空產業中，亞太市場將成為推動需求增長的最大驅動力，其中又以中國最受矚目。ＩＡＴＡ預估，在二○二五年前中國將取代美國成為全球最大航空市場；同時，波音也預估二○年內，中國將成為全球最大航空市場，且隨著中產階級以倍速成長，中國每年載客量將有六％的漲幅，推升新機需求量超過八千架，共一．三兆美元，若加上相關服務則能為航空業帶來三兆美元商機。

國內的航太產業鏈這幾年掛牌的數量增加，也讓整個族群在資本市場的能見度增加，駐龍高價掛牌更是激起市場的熱情，就業績面而言，豐達科仍最具指標意義，受惠於航空霸主波音與空中巴士對於新世代引擎Leap的需求增溫，豐達科今年營運穩健，九月營收以二．五五億元創歷史新高，且累計前九月營收達二一．○七億元，更是較去年同期成長超過三成，亦創歷史新高。（全文未完）

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