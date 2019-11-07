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先探／2020迎接5G+WIFI 6

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（圖／先探投資週刊 提供）

在影音、直播、音樂影音串流等多媒體服務，以及工業化4.0、醫療、智慧城市對高倍速連網需求，將會帶動5G和WiFi 6同步蓬勃發展。到2020年，全球網路數據流量將有51％來自WiFi，5G和WiFi 6具有高度的互補性，讓無線高頻傳輸更有效率，滿足人類對高倍速連網的需求。

文／魏聖峰

隨著智慧型手機過去十多年出現爆發性成長後，人類對無線寬頻需求越來越大，在網路上看YouTube、Netflix等視頻，甚至透過無線網路連上雲端等功能，都會遇到網路壅塞問題，這樣的需求衍生出５Ｇ頻寬需求。就頻寬而言，５Ｇ網路容納量比４Ｇ網路高出十幾倍，甚至是一百倍的容納量，並能在十秒內下載一部完整的電影。今年是５Ｇ時代元年，二○二○年會是５Ｇ大成長的一年。

相較於５Ｇ產業，WiFi 6又是甚麼新玩意？根據思科系統（Cisco System）的解釋，5G/WiFi 6維持著共存的關係。傳輸範圍中WiFi 6屬於區域網路，５Ｇ屬於無線網路範圍，如同４Ｇ時代的WiFi 5使用範圍類似。WiFi 6頻寬是802.11ax，也就是802.11ac的升級版。WiFi聯盟為提升大眾對802.11ax的認知度，已將訂定為WiFi 6標準，並從今年第三季推出WiFi 6認證計畫。我們認為，５Ｇ不會淘汰WiFi，兩者在使用上比較像是互補的關係，因為兩者應用場景不同，WiFi 6屬於行動網路的區域內覆蓋補充（例如室內），也承擔著大流量的下載負荷。在人群擁擠的區域網路內（例如：體育館、車站、商圈）使用現有的WiFi分享器會出現網路壅塞現象，未來透過WiFi 6將能有效解決這些問題。

請繼續往下閱讀...

5G/WiFi 6的角色更吃重

5G/WiFi 6和前一世代不同的是，不但資訊流量比前一世代還快、資訊容納量更大、傳輸的品質也將更好。未來幾年這兩項技術成熟和普及化後，將會衍生更多的應用服務，屆時會帶給我們更為便利和更精采的網路生活型態。未來WiFi 6將扮演更大的下載角色；根據資策會（ＭＩＣ）的全球WiFi連網裝置出貨量預測，到二○二二年全球WiFi將會達到三七．二六億台；另根據思科系統的視覺化網路指數報告，到二○二○年全球網路數據流量將有五一％來自WiFi。在影音、直播、音樂影音串流等多媒體服務，以及工業化四．○、醫療、智慧城市等物聯網對高倍速連網的需求下，將使WiFi無線通訊標準要追求更新和升級，屆時WiFi 6將成為市場主流。WiFi 6的最高下載速率可達9.6Gbps，其中的關鍵技術是MU-MIMO，可以同時傳輸數據到眾多用戶，這和５Ｇ同樣搭載大規模MIMO，最大支援10 Gbps的傳輸速率幾乎相近。

現有５Ｇ傳輸技術基本上分成Sub-6G和毫米波（mmWave）。Sub-6G是在現有4G LTE的基礎強化通訊設備的升級版，現在已經開通的５Ｇ技術大部分多屬於Sub-6G，因為這方面的技術比較成熟。華為在５Ｇ通訊設備技術上領先其他國家，華為的５Ｇ傳輸技術就是Sub-6G。以高通的實測為例，５Ｇ用戶下載的實測速度都超過490Mbps，比4G的56Mbps的速度增加九○％，瀏覽下載等待的時間也從一一六毫秒大減到十七毫秒，回應速度快了七倍之多。有九成的５Ｇ用戶的檔案下載速度都超過100Mbps，優於4G LTE用戶的8 Mbps。至於毫米波的傳輸技術，受限於傳輸環境，現在就連高通的技術都很難克服傳輸的障礙，因為只要一片玻璃甚至是一張紙都可能會成為阻擋毫米波傳輸的障礙。過去毫米波的傳輸大多運用在航太的衛星、軍事等領域，最近這幾年毫米波才逐漸被運用在商業用途上。

Qorvo股價創新高的內涵

隨著５Ｇ運用範圍越來越大，美國通訊半導體業者Qorvo在一日盤後交易發布優於市場預期的財報，又宣布要買回庫藏股，最多將買進十億美元庫藏股，激勵股價最多大漲十七％，後來股價漲幅收斂但也還上漲超過八％，股價創下一○一．三美元的歷史新高。Qorvo目前是全球第三大通訊半導體業者，排名在博通（AVGO）和Skyworks之後。該公司在二○一五年是由RF Micro Devices和Triquint、Qorvo三家通訊半導體公司合組而成。相較於博通和Skyworks的傳輸技術，Qorvo的專利主要是毫米波技術傳輸。在５Ｇ的技術純度和產業看好度上，比博通和Skyworks更貼近５Ｇ的核心技術。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2064期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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