高通第4季財報優於預期、盤後漲近6%　5G手機展望佳

▲高通（Qualcomm）第四季獲利優於預期。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

全球晶片供應龍頭廠高通（Qualcomm）週三盤後發布最新財報，因技術授權部門收益好，帶動第4季營收終止連續五個季度下滑、達48億美元；淨利潤為5億美元，每股純益0.78美元，營收獲利皆優於預期，高通盤後股價飆漲近6%。

雖然手機晶片出貨受到華為於中國市占率影響，高通第4季財報（截至9月29日止）依然亮眼，受惠與蘋果的交易，帶動技術授權部門營收；出貨量部分，行動裝置晶片出貨量達1.52億套，季增2.6%、年減34.5%。

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同時，高通公布第1季財測，預估營收44至52億美元，高於分析師預期的48.2 億美元；每股收益為0.8美元到0.9美元，同樣優於預期。晶片出貨量1.45億套至1.65億套，晶片出貨季增0.2%、年減16.7%。

高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）表示，第4季的EPS優於先前財測，實現很強勁的一季。此外，今年成功推動了全球5G商業化、完成數個重要的授權協議等策略，使高通在明（2020）年的 5G 處於非常有利的地位。

莫蘭科夫表示，預估明年全球5G手機銷售量可望達到2億支，並暗示明年蘋果將可能推出首款5G手機。

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