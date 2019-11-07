說英語可通！朝雙語分行邁進　兆豐銀多益800分逾一成

▲台灣推行雙語分行示範，不會說中文的外國人也可以享受良好的金融服務。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

政府正在推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，打造台灣成為雙語國家，金融業也在雙語服務的範圍之內，兆豐選定天母蘭雅分行做為雙語示範分行。

此外，兆豐行員多益英文檢定兆豐銀行的行員參加多益英文檢定考試，成績達900分以上超高分的人數，共有242人，佔全行人數比例將近3.6%；而800分以上高分者亦有729人，比例為10.8%；成績700分以上，更高達1,075人，佔全行人數比例將近16%。

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兆豐銀表示，外國人來台生活或工作，最喜愛居住的地方，以台北市天母為主要指標地區，周圍有美國學校、歐洲國際學校、日僑學校也都聚集在此。

為了服務絡繹不絕的老外，兆豐銀行身為專業的國際銀行，早在民國63年，就設立了蘭雅分行來服務外國客戶，也因為兆豐銀行員工外語程度佳，同仁個個對答流利，至今仍是外國人在台金融業務需求的首選，政府積極推動的「雙語服務」，對兆豐銀行而言，「雙語分行」其實早已運行多年。

目前政府正在推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，要打造台灣成為雙語國家，而金融業也在雙語服務推動的範圍內，為此，兆豐銀行積極朝向「雙語示範分行」的高標準來努力，選定由天母地區蘭雅分行擔綱示範分行。

除原有的營業廳內所有的公告欄、指示牌及各式申請表單已加列英文標示，各營業櫃台也都能以流利英語提供服務之外，還有日文及法文的服務，更為外國客戶打造專屬的諮詢室，並提供貼心的金融服務記事本給首次來台工作的外藉人士，讓外國朋友備感溫暖與親切。

兆豐銀行在既有的外語優勢基礎上，佐以軟硬體設施的升級與改善，不管是臨櫃洽辦或網路行動介面，兆豐銀行都要打造更加友善的「雙語環境」及「雙語諮詢」的多元服務，以提供外國客戶更優質的專業金融服務，提升台灣金融服務國際化。