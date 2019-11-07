立委爆料韓國瑜特權借款？台肥回應：這不是個案是通案

▲立委爆料高雄市長韓國瑜運用特權要求台肥借款二成房價，台肥公司回應表示這不是個案而是通案。（圖／記者葉南州攝）

記者林淑慧／台北報導

立委爆料高雄市長韓國瑜運用特權要求台肥借款二成房價，金額約1400萬元，台肥公司今（7）日鄭重澄清表示，當年因法令更改，豪宅原本能七成貸款降為五成，造成許多買家無法負擔要求台肥借款，經請示金管會後，對有需要的住戶由台肥提供借款，強調「這是通案，不只借給韓國瑜！」

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨遭爆料，指韓家曾出手訂下總價近7200萬元位於台北市南港的豪宅，背後其實是韓妻李佳芬的「貴婦購屋團」。韓國瑜昨天回應表示，房子是他當北農總經理一年前買的，買房子銀行貸款，然後因為實在是太吃力，沒辦法再繳得起所以賣掉，這是一個非常單純的事情。

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台肥今天也回應表示，過去民眾購屋房貸貸款可達七成，因豪宅貸款法令上路，新法規定房貸貸款降為五成，當時部分住戶表示資金轉不過來，希望台肥能借款給住戶。

不過，台肥身為企業無法直接借款給民眾，台肥表示，為此特別找律師研究，更向金管會請示、取得核准，提供購屋人二成房貸，並強調當時所有購屋的住戶如果有需要，台肥都有提供借款，這不是個案而是通案。