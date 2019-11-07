推翻紀錄！古代猿早在1200萬年前即「雙腳站立」...在樹上行走

實習記者許祐誠／綜合報導

現代認為最早直立走路的動物出現在600萬年前，但近期研究人員從德國巴伐利亞邦（Bavaria）出土的古代猿類化石中發現，其實牠們早在1200萬年前就可以直立走路，而且一開始還是「從樹上」發展而來，打破現代人認知。更令人驚訝的是，研究團隊指出，這類古代猿類竟然有著和人類非常相似的骨骼。

▲ 德國巴伐利亞邦（Bavaria）發現的古代猿類「Danuvius guggenmosi」化石，大幅將人猿以雙腳站立的歷史往前推進。（圖／路透）

根據BBC報導，這篇發表在《自然》期刊上的新研究指出，生活在1162萬年前的古代猿類「Danuvius guggenmosi」，不僅可以像猿猴一樣利用四肢攀爬，還可以利用雙腿直立走路，而且證據顯示，牠們可能是在1200萬年前「從樹上」逐漸進化而來，從一開始可以沿著樹枝行走，到後來1200萬年前可以在地面上走路。

德國蒂賓根大學博姆（Madelaine Böhme）教授表示，「在德國南部的發現是古代人類學的一大里程碑，因為它們提出有關我們以前對於大猿類和人類進化的根本理解問題。」她認為，這次發現的古代猿類化石，很可能是人類和猿之間「缺少關聯」（missing link）的關鍵因素。

▲ 古代雄性「Danuvius guggenmosi」類似於現代的倭黑猩猩，身高約為1米，體重約為31公斤。（圖／路透）

據悉，「Danuvius guggenmosi」於2015年至2018年期間在德國出土，當時研究團隊發現4具化石，分別是1隻雄性、2隻雌性，以及1具幼猿，其中雄性骨骼最完整，相當類似於現代的倭黑猩猩（bonobos），身高約為1米、體重為31公斤；至於雌性體重只有18公斤，比現今任何一種猿類都還要輕。

由於化石的骨骼、髖部、膝蓋和腳踝都保存的相當完整，方便研究人員重建牠們的活動方式。博姆表示，「在現代，這是我們首次能在同一個化石骨架中，研究包括肘部、膝蓋、腳踝等重要的功能性關節。而且令人驚訝的是，我們意識到有些骨骼與人類有多麼相似，但跟大猿類不同。」

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