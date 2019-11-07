日媒：台海危機後　台灣研發準中程彈道飛彈

▲ 受到台灣海峽危機（1995至1996年）的影響，前總統李登輝執政時期曾推動研發準中程彈道飛彈。（圖／翻攝自產經網頁）

文／中央社

日本「產經新聞」今天頭版頭條新聞報導，受到1995至1996年之間發生台灣海峽飛彈危機的影響，為了對抗中國，前總統李登輝執政時期曾推動研發「準中程彈道飛彈」（MRBM）。

日本產經新聞獨家取得機密資料顯示，台灣曾推動研發彈道飛彈。這份資料記載1997年12月17日總統的諮詢機關國家安全會議幹部會議紀錄要點等的影本。當時的國防部長蔣仲苓在會議上強調國防政策當中「威嚇遏止力」的重要性。

資料記載蔣仲苓說：「如果將來中程彈道飛彈研發成功的話，可擁有有效的遏止力對付中共。」

產經指出，之前曾有媒體報導李登輝執政時期研發飛彈的計畫，但不知開發的時期、是政府內部的何種層級在推動。從這次取得的資料可知，受到台海危機的影響，台灣重視研發彈道飛彈的計畫，是政府整體在推動，而非末端的研究機關在推動。

李登輝執政後，陳水扁政府（2000至2008年）上台，扁政府最後一任國防部長蔡明憲2011年出版的回憶錄記載，2008年2月至5月的期間，在陳水扁出席的情況下，進行了飛彈實驗，在「飛越一般中程飛彈的距離」的階段就讓引擎停止運作了。

參與這項實驗的相關人士接受產經新聞採訪時表示，射程超過1000公里，實驗成功後進入量產。

這位相關人士說，在台灣，短程飛彈是射程在600公里以內、中程飛彈是射程在600至2000公里以內、長程飛彈是射程在2000公里以上。

產經報導，如果以這個分類來看，李登輝執政時期研發的飛彈不是美國標準所謂的「中程彈道飛彈」（IRBM，射程3000至5500公里），而是相當於「準中程彈道飛彈」（MRBM，射程1000至3000公里）。陳水扁政府末期進行試射是否為彈道飛彈，目前還不清楚。

報導說，台灣的國防部相關人士透露，李登輝執政時期推動研發的彈道飛彈引擎技術目前被運用於「雄風2E」巡弋飛彈的一部分，做為實戰部署，射程可及中國大陸的上海以北。

產經刊登台海危機的小檔案指出，在1996年3月台灣首度實施總統由公民直選，中國從1995年夏天開始到這場總統直選之前，進行大規模的軍事演習與彈道飛彈試射，台海局勢緊張。1996年3月，中國發射短程彈道飛彈「東風（DF）15」，落點在基隆與高雄的外海，美國派遣2個航空母艦戰鬥群到台灣近海牽制中國。