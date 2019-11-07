建立QR Code共同標準為國際趨勢　央行總裁楊金龍：沒有要與民爭利

▲ 國際間已有多國推動QR code共通標準。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行總裁楊金龍今日出席財金公司年會，並以年會開放互通、數位創新的主題，針對中央銀行貨幣與零售支付基礎設施的發展進行專題演說。楊金龍指出，建立QR Code共同標準已是國際趨勢，財金公司也在財政部協助下，以「開放、互通」為基礎，建置此一共用的金融基礎設施，並無與民爭利之虞。

楊金龍指出，為整合紛亂的QR Code規格，國際間包括香港、新加坡、馬來西亞、印度及韓國等，均陸續推動QR Code共通標準。歐洲央行（ECB）也公開表示，建立QR Code共通標準，是行動支付互聯互通發展之必然，並已著手研議泛歐元區行動支付訊息規格的標準化。

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為完善國內行動支付環境，財金公司於106年在財政部協助下，偕同銀行共同制定QR Code共通標準，以「開放、互通」為基礎，建置此一共用的金融基礎設施，並無與民爭利之虞。目前國內電子支付及票證機構的支付系統屬各自封閉的體系，無法進行跨機構間款項移轉；為順應國際趨勢，政府已研擬開放該等機構間的資金互轉，將電子支付及票證機構納為財金公司系統的直接參加單位。

基此，財金公司在原有的跨行金融資訊系統及QR Code共通標準的基礎上，規劃建置「電子支付跨機構共用平台」，並邀請電子支付及票證機構加入該平台，讓銀行及非銀行支付業者能彼此互通，對於用戶、商家及支付業者也可帶來好處。

對用戶來說，只須使用單一品牌App支付，即可在任一接受行動支付商家交易，無須綁定太多App，可減少個資外洩疑慮；對商家來說，只需與一家支付業者簽約，即可接受消費者使用不同的支付品牌付款；而對非銀行支付業者來說，則可接受其他支付業者用戶的轉帳，以及共享其他支付業者帶來的商家通路。

▲ 中央銀行總裁楊金龍。（資料照／記者李瑞瑾攝）

因應時代演變，銀行從Bank 1.0的實體銀行，發展到Bank 3.0的行動銀行。自105年以來，財金公司為因應行動支付發展，亦配合推廣QR Code共通標準，並規劃建置「跨機構共用平台」。楊金龍表示，未來隨著銀行轉向智慧裝置及人工智慧的Bank 4.0發展，央行期許財金公司仍能以「中立平台」角色，持續協助支付業者應用新興科技發展金融服務，朝向以智慧化為主的財金4.0邁進。

此外，近來國際間央行刻正探討央行數位貨幣（CBDC）的可行性，如果能順利解決相關問題，CBDC或有可能成為零售支付的最後一哩路。央行為此已成立CBDC研究計畫專案小組，針對相關議題，進行研究與測試。

楊金龍強調，即便如此也不代表現金的重要性將逐漸消失，現金支付對許多人而言，並非選項、而是必須，盲目進入無現金社會將造成嚴重風險，許多先進國家央行的看法亦是如此。因此，在可預見的將來，楊金龍認為，現金仍不會消失；只要現金仍有需求，央行依職責即有提供的義務，而商家也不得拒收現金。

楊金龍表示，希望非銀行支付業者將來能加入「跨機構共用平台」，讓我國行動支付拼圖更為完整，以深化我國普惠金融服務。