陪拍照遭噁男「襲胸」4秒！迪士尼公主嚇壞...崩潰痛哭

▲ 目前不清楚女員工扮演哪一位公主 。（圖／翻攝自奧蘭多迪士尼官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國佛州的迪士尼樂園日前傳出一名扮成「公主」的女員工，在與民眾拍照時被「襲胸」，警方獲報到場逮捕該性騷男子，事後受害女員工當場大哭，並決定提告這名男遊客。這件事曝光後，馬上引起許多網友關注並譴責，同時有人也訝異「他就在老婆面前這樣做？」

根據《福斯新聞》和Newsweek報導，51歲男謝爾曼（Brian Sherman）2日和妻子同遊奧蘭多迪士尼，當天中午12時過後，謝爾曼和妻子一起進入迪士尼魔法王國園區內，並在石窟區和一名公主合照。當時他們夫婦倆各自坐在工作人員兩側，謝爾曼則不停興奮地向工作人員說，這個公主正好是「他的最愛」，而且她扮得相當不一樣。

根據警方調查報告，當時謝爾曼把右手放在公主的肩膀上後，立刻讓對方感到不舒服，其他工作人員見狀後，建議他可以「擺類似王子的姿勢」，希望他可以不碰觸公主身體。沒想到，他在改變姿勢之前，趁機把手放在公主服飾下，僅隔著一層超薄的緊身衣物，用右手拇指和食指偷捏胸部達4秒鐘，讓該名女員工在事後崩潰大哭，石窟區隨後也立刻關閉。

警方逮捕謝爾曼後，園區內負責拍照的員工提供照片做為證據，事後，該名女員工也決定出面指控謝爾曼的惡行。這件事曝光後，迪士尼發言人聲明，當警方發現異常後，已經立刻處理該事件，公司希望每名員工都能在工作中感到安全，並鼓勵員工在任何不舒服的情況下挺身而出。

▲ 謝爾曼偷摸迪士尼公主胸部，之前也有犯罪前科。（圖／翻攝自ORANGE COUNTY SHERIFF`S OFFICE）

另外，根據Click Orlando報導，謝爾曼曾在1991年對一名12歲受害者實施性毆打，因而被法院定罪。但媒體人克萊默（Steven Kramer）表示，法律沒有禁止性犯罪者進入緩刑期後，不能進入遊樂園的規定。目前不清楚受害女子當天扮演哪一位公主。

對於謝爾曼的騷擾行為，意外引起許多網友熱議，有一派認為，男子行為明顯構成性騷擾，希望可以早日將他關進監獄，「我想知道他妻子的反應」、「在他妻子面前，真的很會」、「這段婚姻可能就此結束」；但另一派則質疑，為甚麼該名員工不當場揭發男子的惡行，「我永遠也不會理解，為甚麼女性在這種情況下不保護自已。抓住男人的手臂，然後離開他。為甚麼只是坐在那裡拍照，讓他離開，最後自己默默哭泣。」

對此，許多網友反擊表示，「如果是你姊姊或是女友要怎麼辦」、「迪士尼員工每當換上服裝後，他們必須遵守絕不破壞角色的規則」、「我認為，發生類似情況的頻率應該比報導來得高，因為許多女孩害怕被嘲笑或是失業。這次她勇敢地站出來，迫使迪士尼需要支持她，這會鼓勵其他女孩未來選擇站出來，結束這類行為。」