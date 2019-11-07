軟銀投資失利14年來首見！單季大虧近2千億元　執行長孫正義身價縮水近1900億

▲軟體銀行執行長孫正義錯誤決策，導致軟銀14年來出現首次虧損。（圖／記者呂佳賢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

日本軟體銀行集團第二季出現14年來首次單季營業虧損，金額高達7044億日圓（相當於新台幣1945億元），虧損金額遠高於彭博分析師平均預測的2,308億日圓，而且軟銀去年同期是獲利7057億日圓。軟銀執行長孫正義也坦言致歉：「我的投資判斷失誤，正在反省。」，他還罕見地用近兩個小時時間召開財報會，開門見山反思在WeWork上出現的投資失誤。

軟銀旗下招牌的願景基金，上季虧損9,703億日圓，主要因為WeWork、Uber等公司的投資價值下滑。其中，WeWork延後了原訂9月底的首次公開股票發行（IPO），之後還得接受軟銀的95億美元紓困。而軟銀也因投資WeWork，損失約46億美元；此外，Uber也是持續深陷虧損中，股價自5月掛牌上市以來下跌約三分之一。

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孫正義在財報說明會上，一反常態地以嚴肅態度承認自己的決策錯誤，提到WeWork前執行長時他說，自己當時對紐曼的許多負面表現視而不見，「我的判斷有問題，這是我必須反省的事。」，但他還是大力向投資人展示公司如何為他們賺錢。

軟銀表示，在願景基金投資組合裡的88家企業中，共減記了25家企業的公允價值，包括WeWork的價值減計4,977億日圓（46億美元），但另有25家公司價值上漲，整體投資組合的公允價值仍有776億美元，比其收購股權的成本690億美元高出9.8%。

據彭博億萬富豪指數，孫正義積極資助科技新創公司的策略開始出現反效果，截至5日止，他個人身價約為138億美元，已從7月約200億美元的高點下滑30%，蒸發約62億美元（約新台幣1,884億元）。孫正義沮喪地表示：「就像颱風過境一樣，這是我創業以來從沒有過的虧損。」

軟銀如此劇烈的盈虧波動，凸顯了軟銀以科技為主的投資策略充滿變數，讓市場對孫正義的交易決策方式抱持懷疑。

Jefferies集團資深分析師高耶爾在說明會前表示：「孫正義處理WeWork的表現，使外界對他的投資策略產生一些根本上的質疑，是他極需解決的問題。」

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