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「科技台中、智慧城市」　國際大廠進駐台灣燈會產業讚聲燈區

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▲多家國際科技大廠表達高度進駐台灣燈會意願。（圖／台中市政府提供）

▲張峯源歡迎國際大廠進駐台灣燈會。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「2020台灣燈會在台中」主展區明年2月8日至23日將在后里森林及馬場園區展出，市府經濟發展局長張峯源舉辦企業參與燈會籌備說明會，廣邀企業參與「產業讚聲燈區」，包括上銀科技、台中精機等多家國際知名大廠表達進駐意願，各公司對燈座高度大小、區位、能見度、廣宣等積極討論，燈區精彩可期。

▲多家國際科技大廠表達高度進駐台灣燈會意願。（圖／台中市政府提供）

▲經發局預計以地上設計造型地燈-印象-台中-讓賞燈民眾來踩踏互動。

「產業讚聲燈區」以「科技台中 智慧城市」為主題規劃，市府非常歡迎企業利用科技燈品與互動裝置結合，展現智慧科技的創新技術，也推廣在地產業特色。

▲多家國際科技大廠表達高度進駐台灣燈會意願。（圖／台中市政府提供）

▲市府舉辦企業參與燈會籌備說明會。

「企業參與意願相當高」，張峯源指出，目前上銀科技、台中精機、巨大機械、豐興鋼鐵、大同、三中港奧特萊斯、拓凱實業、欣彰天然氣、欣林天然氣、欣中天然氣、太平洋SOGO百貨等都表達極高的進駐意願。

此外，台灣美光記憶體、日堡全球精密科技、大遠百、新光三越、中友百貨等多家企業也對志工參與、光環境營造、捐贈物資、廣告露出等各項計畫表達高度興趣。

張峯源說明，2020台灣燈會預估參觀人潮將達1千5百萬人次，活動期間廣告效益驚人，企業參與燈會也大大提昇企業形象，經發局持續接洽有進駐意願的企業。

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