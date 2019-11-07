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法人估第四季台股維持高檔震盪　布局產業著重五大方向

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▲▼2018年全球消費電子展（CES）展示5G技術。（圖／路透社）

▲ 5G、AI仍是明年主要趨勢。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

台股維持高檔震盪，未來特定產業仍有機會持續走高，聯邦投信資產管理部主管林建良表示，預期台股在今年第四季直到2020年，仍舊是資金面大於基本面，且資金會朝向未來趨勢流去；另看好的產業則是包含5G、AI、TWS、汽車電子化、LED等。

受到中美貿易戰影響，全球經濟都陷入放緩，林建良認為，2020年經濟也是維持「成長趨緩」，但不一定會走向衰退，而中美貿易戰最終也將妥協言合。

請繼續往下閱讀...

林建良表示，今年第四季看好的產業包含iPhone、AI、TWS、汽車電子與5G，5G相關概念股則特別看好PCB、CCL、射頻元件等族群。

另一方面，根據IDC預期，5G手機在2020年的銷售量將達到2億支以上，2023年佔比也將達到28.1%，因此林建良認為，5G手機普及也將帶動相關零組件的產業升級

此外，未來的手機也朝向更多鏡頭、更大螢幕等趨勢發展，林建良認為，台灣光學廠如玉晶光、大立光，也將受惠多鏡頭訂單有可觀成長；而為了提供更大的螢幕，摺疊手機也將成為新一趨勢，除了華為、三星等已推出商用摺疊手機的大廠之外，預期蘋果也會跟上這波潮流，製造出可折疊iPhone或是iPad。

林建良認為，TWS（True Wireless Stereo，真無線藍芽）耳機，將成為電子產品中成長動能之冠。根據GFK市場研究資料，2019年TWS耳機潛在市場規模達75億美元（年增40%），並在2020年攀向110億美元（年增46%），後續也會維持穩健成長；TWS耳機出貨量會從2018年的6500萬副，在今年增至1億副、並預期明年大幅增長至1.5億副。

▲▼AirPods Pro,AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲ 市場預估今年AirPods出貨量加達4000~4500萬副，較去年同期倍增。圖為AirPods Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

而在LED產業部分，因Mini LED在各項功能表現較佳，更省電並兼顧對比與厚度，與OLED在高階競爭更具優勢，加上Mini／Micro LED初期在高值化產品發展，對台廠來說又是一大機會；而車用電子化則是因各國都在要求低排放，加上結合互聯網雲端、數據、AI自動駕駛等趨勢，也將推動汽車電子進行全面升級

縱觀台股後市展望，林建良指出，因明年初將迎來總統大選，2019年台灣GDP成長維持在四小龍之首，第四季台股將維持高檔震盪，區間維持在10500~12000點；此外，台股在擁有穩定殖利率、並且於中美和日韓的緊張局勢相較，對外資來說還是相當有吸引力，但須注意2020年第二季，可能受到基期因素影響有回檔情形。

此外，林建良提醒，投資人在布局時還是選股最重要，要將資金轉往成長性高的產業，5G將會帶動AI與物聯網成型，可以掌握台股中擁有利基的公司。

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