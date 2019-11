土耳其總統確定13日訪美　川普發文：期待在白宮的會面

▲ 土耳其總統府表示,艾爾段的訪美行是應川普總統邀請。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其總統艾爾段(Tayyip Erdogan)下周確定出訪美國華府,預計13日與美國總統川普在白宮會面。川普稍早已於推特證實此一消息,強調2人談論了IS已故首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)妻子被捕、土敘邊境狀況、終結與庫德族人的敵對狀態等議題,「期待下周三與土耳其總統艾爾段的會面。」

路透報導,美國與土耳其近來摩擦不斷,且川普政府先前因出兵敘利亞祭出經濟制裁、美國眾議院表決承認亞美尼亞大屠殺屬於「種族滅絕」(genocide),讓艾爾段揚言取消訪美行程。

不過,土耳其官員們6日表示,艾爾段訪美行將如期進行,且雙方領導人6日的通話針對雙邊議題、區域發展交換意見。川普則是發推文說,2人不但談及IS已故首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)妻子被捕、土敘邊境狀況、根除恐怖主義、終結與庫德族人的敵對狀態,也談論許多其他議題,「期待下周三與土耳其總統艾爾段在白宮的會面。」

....Also talked about their Border with Syria, the eradication of terrorism, the ending of hostilities with the Kurds, and many other topics. Look forward to seeing President Erdogan next Wednesday, November 13th at the @WhiteHouse!