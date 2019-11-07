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北陸新幹線148億日圓泡水　哈貝吉毀120節車廂全報廢

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▲▼強颱哈吉貝襲日，北陸新幹線被淹水淹沒。（圖／翻攝自推特／juliokart）

▲哈吉貝強颱重創日本新幹線，報廢車輛造成短缺。（圖／翻攝自推特／juliokart）

實習記者謝汶穎／綜合報導

今年第19號颱風「哈貝吉」衝擊日本，尤其關東地區更因強烈降雨損失慘重。計畫連結東京和大阪市的「北陸新幹線」共有10編組120節車廂泡水，考慮到穩定性和安全性問題，將全部進行報廢，損失費用高達148億日圓（約台幣41億元）。

根據日本共同社6日報導，哈貝吉颱風的大量降雨導致長野新幹線車輛中心淹水，10編組一共120節車廂泡在水中。東日本鐵路公司（JR東日本） 社長深澤祐二表示，公司E7系8列列車共96節車廂將會直接報廢。JR西日本也表示，公司W7系2列列車的24節車廂也正在進行報廢手續。

深澤祐二表示，列車的車底內部都有水滲入，考慮到穩定性和安全性，重新建造會比維修合理，而部分零件則會留下作其他用途。他也說到，為了防止同樣問題發生，若未來有因為天氣惡劣而停駛，會詳細告知列車因緊急避難，造成時刻表更改的影響，同時也重新檢視車輛中心的硬體設備。

JR東日本表示，北陸新幹線目前正在減班當中，已經使用22列列車重新編排臨時時刻表，但比起原本的30列，仍呈現短缺狀態。北陸新幹線11月底會新增一列新造的E7系列車，用來彌補東京到金澤區將近1成的直通運行班次；明年3月還會再新增3列列車，共使用26列列車來恢復正常時刻表。

往年在年初和春季旅遊會增開臨時班次，但因列車已經短缺，公司仍在調整當中。而上越新幹線E4系雙層列車原本因舒適度和速度不及單層列車，已經預計報廢，並由E7系列取代，目前也再重新討論延用的方案。

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