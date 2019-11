金屬探測器幫朋友找婚戒　他發現「價值390萬元」古硬幣大哭：像中樂透

▲2男幫朋友找婚戒時,意外發現昂貴寶物。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國2名金屬探測偵探在幫朋友尋找遺失婚戒時,意外發現84枚珍貴古硬幣,其起源甚至可以追溯至1500年代初期亨利八世統治時期,評估後總價值高達英鎊10萬元(約台幣390萬元),讓他們找到時忍不住激動哭了出來,興奮表示「感覺就像中了樂透」。

英國《太陽報》報導,居住在西約克郡基斯利市(Keighley)的44歲男子雷納德(Paul Raynard),與朋友溫尼(Michael Gwynne)2人是金屬探測偵探,他們日前在北愛爾蘭的巴利城堡鎮(Ballycastle)與另外一名朋友度假時,對方請他們幫忙尋找不小心弄丟的婚戒。起初,他們只發現了一枚5便士硬幣和一個馬蹄鐵,但雷納德後來卻發現了一堆古硬幣。

雷納德發現古硬幣時,立刻興奮向溫尼大喊,「這就是我們一直在夢想的那一刻」,所發現的古硬幣一共84枚,後來送至阿爾斯特博物館(Ulster Museum)估價,其中一枚硬幣屬於亨利八世統治時期,價值達英鎊5,000元(約台幣19萬元),而所有硬幣的總價值可能超過英鎊10萬元。

雷納德最後雖然沒有找到戒指,但他開心表示,「發現的時候那感覺十分驚奇,就像是檢查樂透號碼時,意外發現自己居然中了,我在發抖,我到現在都不敢相信是真的」。

