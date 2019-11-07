彈孔照曝！摩門家族和毒梟因「水權」結怨多年…墨前外長：有90警護社區

▲遇襲車輛佈滿彈孔。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥北部日前發生摩門教家族勒巴倫家族（LeBaron family）遭屠殺的慘案，死者全是婦女和孩童。墨西哥前外交部長指出，該家族跟墨西哥犯罪集團早有過節，「他們不懼於和罪犯對抗，雙方早在水權問題上產生摩擦。」據傳，其中一名受害婦女就是社區內的活躍人士，多次起身對抗毒梟。

▲車內血跡斑斑。（圖／達志影像／美聯社，已變色處理）



墨西哥前外交部長卡斯塔尼達（Jorge Castaneda）向CNN表示，從勒巴倫家族和毒梟集團長久以來的衝突來看，這次的屠殺事件可能並非誤殺，「該家族多次和販毒集團對抗，尤其在水權問題上確實存在著摩擦。」他說，其中一輛車上的受害女性，就是該社區對抗毒梟的活躍份子。

卡斯塔尼達指出，自2011年來因為勒巴倫家族和毒梟集團之前的摩擦，讓當局派出了至少90名聯邦警察，保護較大的勒巴倫社區。不過就在今年初，當局取消了部分的保護措施，但卡斯塔尼達不清楚是90名警力全數撤離，還是僅有部分取消。

▲勒巴倫家族（LeBaron）社區。（圖／達志影像／美聯社）



勒巴倫家族成員米勒（Kendra Lee Miller）表示，這三名母親選擇一起開車出門，就是出於安全考量，結果仍遭遇不測。米勒說，當時她父親正在社區內修車，看到遠方疑似有火災，起初不以為意，聽到爆炸聲響才出門查看，「他們在現場只看到燒壞的車子，而車子內外都有屍體。」

綜合外媒報導，11月4日當天3名婦女當天分別帶著14名兒童，分乘3輛休旅車自他們居住的赤瓦瓦州拉莫拉（La Mora）社區出發，結果半路遭到槍殺，其中一輛車在發現時已經燒成廢鐵，車上女子羅尼塔（Rhonita Miller LeBaron）以及她的4名幼子慘遭活活燒死。另外2名女子和10名孩童則是在逃跑過程中遭開槍射擊，最後造成9人死亡的悲劇。

▲遇害家族成員。（圖／翻攝Facebook／Kenny LeBaron）



其中一名13歲男孩德文（Devin）在逃跑後，先將受傷的兄弟姐妹藏在灌木叢中，之後步行了13英里（約20.9公里）抵達親戚家求援。最後共有8名孩童倖存，其中7名被直升機送往美國亞利桑那州就醫。目前當地警方也已逮捕其中一名嫌犯。

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