薪資談不攏鬧罷工48hrs　德航取消航班18萬名旅客受影響

▲德國漢莎航空（Lufthansa），為世界第四大航空公司。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

德國漢莎航空6日宣布，因為機組人員執意展開為期48小時的罷工，7日、8日取消1300個航班，佔預定6000個航班總數約五分之一，影響約18萬名旅客。這次罷工的原因是德航拒絕舉行勞資談判，員工決定以行動爭取調薪及更優渥的退休金。

德國空服員工會（UFO）在1日的聲明中表示，在與公司的薪資談判破裂後，員工決議針對德航旗下4家公司發起罷工行動，包括廉價航空子公司Eurowings和假日航空公司Sunexpress。

這次的罷工行動，德航曾透過法律程序主張罷工不合法，但遭到法蘭克福法院駁回。而UFO已依法要求其成員進行停工，7日和8日2天共計有1300個航班受到影響。德航執行長史波（Carsten Spohr）仍期盼避免混亂發生，已邀集UFO及2個對立工會代表，在7日展開最後關頭協商。

▲UFO也曾在2009年因為薪資發動抗議行動。（圖／達志影像／美聯社）

德航表示，即使所要搭乘航班沒有取消，所有在7日或8日會通過法蘭克福或慕尼黑的德航乘客，都可以免費重新預訂機票一次，此外，無論是否被取消航班，只要是搭成國內線的旅客，都可以到德航官網用機票兌換德國的鐵路票券。

德航隸屬於星空聯盟的成員，是歐洲最大的航空公司，也是世界第四大航空公司，總部位於德國科隆，從1953開始營運，至今有66年的歷史。