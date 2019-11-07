恐怖牙醫「把7歲童當狗」暴力重摔　手拿工具逼他就範拔牙！

記者李振慧／綜合報導

哈薩克一名牙醫為了讓男童乖乖開口接受治療，竟然採取恐嚇手段，不但粗魯把人提起猛烈搖晃，再用力摔回座位上，還不斷揮舞拿著工具的左手，揚言會狠狠修理對方。男童被恐怖牙醫的行為嚇到動彈不得，只能不斷大叫向媽媽求救，可憐模樣讓他母親怒斥，「牙醫根本是把我兒子當成一條狗」。

在阿克套(Aktau)一牙醫診所任職的26歲牙醫穆罕默德托夫(Tolegen Mukhambetov)，被控行醫時虐待一名7歲男童。男童母親薩帕羅娃(Kyzgaldak Saparova)表示，她事前有告訴牙醫，兒子非常害怕拔牙，後來還花了2個小時說服對方開張嘴巴，「我們前後進出診間3次，但他非常害怕，一直不願意張開嘴巴，牙醫最後要我把他帶進去後立刻離開」。

在走廊上等待的薩帕羅娃，突然聽到裡面傳來兒子淒厲的求教聲，對方不斷大喊「媽媽、媽媽」，對方被牙醫趕出來後立刻告訴她「剛剛被牙醫打了」，事後看到監視器畫面讓她大感震撼，牙醫對待兒子的方式根本就像是把人當成狗一樣，「我看到牙醫對我兒子有攻擊性，他像抓狗一樣抓住了他，還用工具威脅他」，後來便前去報警，絕對不會讓牙醫逃避責任。

當地警察局長·艾加拉科夫(Kaldymurat Aigarakov)表示，已根據當地保護兒童法令對牙醫進行調查。穆罕默德托夫後來坦承，他的確有暴力搖晃男童，但沒有打人，「我只是稍微嚇唬嚇唬他，想讓他乖乖坐下，一切都只是為了幫他拔牙齒」，目前正在接受警方調查，若是罪成將有可能入獄10天或罰款，衛生廳也同時在進行調查，將有可能導致他失去工作。

▼牙醫暴力強逼7歲男童拔牙，讓對方母親震驚又憤怒。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

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