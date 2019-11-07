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她在沙灘上偷瞄男人　遭男伴拖回公寓關2天「逼跳裸舞私處灑胡椒」懲罰！

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▲羅傑斯不滿女伴偷瞄其他男人，囚禁2天當性奴。（圖／翻攝自推特）

▲羅傑斯不滿女伴偷瞄其他男人，囚禁2天當性奴。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

一名28歲的英國男子日前在西班牙認識23歲女子，兩人相談甚歡時，男子發現女方偷瞄其他男人，竟變態的直接將她綁回公寓內，並且強行脫衣逼跳裸舞，一邊對她丟雞蛋等雜物。女子當了整整2天的性奴隸幾乎精神崩潰，趁隙逃離之後立刻向警方報案，而這2天的地獄生活也震驚警方，立刻上門逮捕男子。

根據英國《太陽報》報導，羅傑斯（Dylan Rory Rogers）在認識女子後，發現在她沙灘上看了其他的男人，於是將她帶回公寓內囚禁，2天內不斷的毆打、性虐女子，甚至還要女子大跳裸舞，一邊對她丟擲雞蛋、灑胡椒在私密部位。

▲羅傑斯不滿女伴偷瞄其他男人，囚禁2天當性奴。（圖／翻攝自推特）

▲羅傑斯外型亮眼，不乏女伴。

羅傑斯接著將女子手機的SIM卡抽出，讓她無法跟外界聯繫，不斷要求發生性關係，直到第二天女子試圖想要逃離公寓，最後卻被抓到並一陣毆打。晚些時間，女子再度找到機會逃出，立刻報警驗傷。警方調查，羅傑斯在兩天內多次對女子施暴，拿女方頭部撞牆、掐脖子，更恐嚇「我不在乎會不會把你弄死」。

警方表示，羅傑斯開庭時，受害女子也勇敢的面對，在後方聆聽判刑，目前羅傑斯被指控強姦、重傷等罪起訴，恐怕將面臨共34年的有期徒刑。

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