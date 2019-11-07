天花板崩落！倫敦《推銷員之死》演出中斷　1100人尖叫逃竄

I’ve heard of bringing the house down - but part of the roof came down tonight at Piccadilly theatre, London during Death of a Salesman! building evacuated pic.twitter.com/YraPlcYeX9 — Carl Woodward (@mrCarlWoodward) November 6, 2019

記者林瑩真／綜合外電報導

英國倫敦皮卡迪利劇院（Piccadilly Theatre）於7日發生意外，天花板突然崩落，造成多人輕傷、1100人疏散，正在上演的《推銷員之死》（Death of a Salesman）中斷。

綜合外媒報導，事發當天晚間8時許，警方接獲報案指皮卡迪利劇院發生天花板崩塌意外，但當時劇院正在上演劇作家亞瑟米勒（Arthur Miller）知名作品《推銷員之死》，由美國演員維德爾皮爾斯（Wendell Pierce）飾演主角威利羅曼（Willy Loman），戲劇被迫中斷，現場1100名觀眾身上全是塵土，尖叫著撤出劇院，部分觀眾受到輕傷。

報導指出，41歲記者馬丁喬治（Martin George）當時就在現場，演出開始10分鐘後，劇院傳出輕微滴答聲，引得觀眾四處張望，幾分鐘後滴答聲愈加頻繁，「聽起來像水從天花板滴下來」，接著有人開始移動，最後聲音大到大家都起立離開，就在這時，約3至4公尺的天花板就從天而降。

所幸，1100名觀眾們最後都順離逃出劇院，雖然有人受傷，但沒有生命危險。報導指出，這並非倫敦劇院第一次發生類似事件，2013年，阿波羅劇院（Apollo theatre）部分天花板崩塌，造成80人受傷、其中7人重傷，疏散了超過700人。

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