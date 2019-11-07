20年來首見…HIV新型毒株　科學家：別恐慌！原療法就有效

▲科學家發現新型HIV病毒株。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國科學家近20年來，首次發現新的HIV-1群M型病毒株，它和其他病毒一樣具有隨時變異的能力。研究團隊的首要任務就是確認新型毒株的特性與傳播途徑，以便能夠在未來進行有效的檢測。科學家表示，民眾不用對此感到緊張，因為現階段對愛滋病毒的治療方法，同樣適用於新型毒株，「它只是替愛滋病毒的演變提供了重要線索。」

後天免疫缺乏症候群（AIDS）又稱為愛滋病，在1980年代首次出現病例後，便在人類的疾病史如影隨形，目前仍無有效的根治方法，僅能依靠不同療法延緩發病時間。美國雅培公司（Abbott Laboratories）與密蘇里大學（University of Missouri）合作的研究報告指出，該研究團隊發現HIV-1群中新的M型病毒株，這也是自2000年HIV-1群獨立分類以來，首次發現新的毒株。

雅培首席科學家羅潔斯（Mary Rodgers）表示，最大的挑戰就是檢測該毒株，他們正在測試全球60%以上的血液供應鏈，希望能找出血液中所含的毒株類型，並加以追蹤，「希望未來能做到無論它在何時何地出現，都能準確地檢測出來。」

美國國家過敏與傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任福奇（Anthony Fauci）表示，該毒株替愛滋病毒的演變提供了重要線索，民眾不用過於緊張，「沒有理由恐慌，甚至一點也不用擔心，沒有多少人感染這種病毒，這毒株只是一個例外。」並強調目前的療法就能有效延緩新型毒株。

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