老師錢太少！9歲童拿「生日禮金」替師「加薪」　直呼：薪水比不上付出

▲9歲童拿生日禮金替老師加薪。（圖／翻攝自臉書／Darrell R Williams）



記者張方瑀／綜合報導

一般的孩子拿到壓歲錢會做些什麼呢？可能是拿去買玩具或吃東西，但加州一名男孩在拿到美金15元的生日禮金後，決定替他的老師「加薪」，因為他覺得老師花了非常多時間在同學們身上，目前的薪水對老師來說實在太少了。儘管老師最後沒有收下錢，但也對於男孩的心意非常感動，直呼「像你這樣的學生就是我繼續教書的理由。」

現年9歲的帕克（Parker Williams）決定將美金15元（約台幣455元）的生日禮金給予班級導師，希望能替老師「加薪」。帕克向記者表示，他覺得人們應該多做好事，因為這樣比刻薄待人還要更好，「我覺得我的老師非常棒，她總是花時間在每個學生身上。」

帕克將15元放在透明塑膠裡，並在紙上寫著，「親愛的錢伯斯老師（Mrs. Chambers），我覺得老師的薪水比不上你們的付出，所以你願意收下這份禮物嗎？」

起初，帕克的父母不知道他做了這個決定，直到看見老師回覆，才驚覺兒子做了這樣暖心的決定。錢伯斯老師在紙條上回覆，「我沒辦法收下這筆錢，但我非常感謝！帕克，有你這樣的學生就是我持續教書的理由。」儘管老師沒有收下禮物，帕克仍然覺得自己已經將禮物送出去了，「這讓我感覺非常好。」

他的父親也將這件事放上臉書，立刻引起廣大迴響。網友們紛紛說，「你真的教出很棒的孩子」、「這個孩子真的太暖了」、「拜託替我親帕克的臉頰一下！」、「家長的教育一定很棒」。

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