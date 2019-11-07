5幼犬被潑酸「全身燙爛、眼球死白」影片曝　兇手是主人親戚…警：兩人關係仍很好

▲死侍（第5隻小狗）的4個兄弟姊妹在隔天過世。（圖／翻攝自臉書「Natha Satwa Nusantara」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼加爾各答（Jakarta）一家動物醫院3日收到5隻受傷嚴重的小狗，牠們全身皮毛掉光，佈滿燒燙痕跡。當地動保人團體表示，起初獸醫以為狗狗們是被開水燙傷，後來才得知牠們全都被主人的親戚潑了強酸，最後因傷勢過於嚴重，在兩天內紛紛死去。

動保團體「Natha Satwa Nusantara」3日晚間9點上傳影片到臉書，畫面中5隻小狗正遭受強烈腐蝕性的液體所苦，基於受傷的本能反應，小狗們舔完傷口後，吃進的強酸進入到消化系統，導致劇烈的嘔吐，狀況非常悽慘。

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▼4隻幼犬不敵強酸過世，存活的第5隻幼犬也只撐了一天。（圖／翻攝自臉書「Natha Satwa Nusantara」）

該動保團體於4日再度發文，經過一夜折磨後，4隻小狗最終不敵侵蝕死亡，「牠們已經一個一個去到上帝手中了」。存活的第5隻小狗眼睛因強酸侵蝕完全變白，對外界光源沒有任何反應，而且全身受傷的關係，躺著比站著還要難受，就連睡覺也寧願站著睡。

動保團體因牠驚人的生命力，幫牠取了名字叫「死侍」（Deadpool），希望牠能像漫威角色死侍一樣，強韌而不朽。然而這隻小小死侍只比兄弟姊妹多撐一天，終於也在5日過世；動保人員幫牠畫了一張圖，原本被四個天使環繞的死侍，現在也重新加入手足們了，「歡迎回來，你會喜歡這個地方的。」

▲動保團體工作人員幫5隻小狗狗畫圖。（圖／翻攝自臉書「Natha Satwa Nusantara」）

警方獲報後找到小狗主人，但因為對方不願多談，目前還無法知道主人的親戚為什麼會痛下毒手，而且兩人至今還保持著非常良好的關係。