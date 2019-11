後院修剪樹枝…夏威夷男摔進6m深「熔岩管」 吊起送醫不治

▲考馬納熔岩洞公園(Kaumana Caves Park)。(圖/翻攝自hikespeak.com)



記者張方瑀/綜合報導

夏威夷一名71歲男子失蹤多日後,竟被發現掉進自家後院的「熔岩管」(lava tube),儘管救難人員緊急將他拉起,但他早已身亡。根據當地警方研判,男子應該是在修剪樹木時,不慎從梯子上跌落,直接穿過鬆軟的土地,跌進藏地底下的熔岩管內。

綜合外媒報導,夏威夷警方在11月4日接獲通報,一名住在夏威夷大島希洛(Hilo)考馬納熔岩洞公園(Kaumana Caves Park)附近的男子已多天未見蹤影。警方抵達後發現,該名男子居然掉進自家後院內約6公尺(約22英尺)的熔岩管裡,消防人員立刻將人拉起,送往希洛醫療中心(Hilo Medical Center),搶救後仍宣告不治。

警方推測,男子應該是在梯子上修剪樹木時,不甚摔落地面,豈料該地底下就是熔岩管,男子就這樣穿過鬆軟的泥地,直接掉進管內。

熔岩管是地表之下岩漿流動的天然通道,火山噴發時,岩漿就會從此管流動噴出,而該名男子的住處非常靠近熔岩洞公園,當地最有名的就是遍布莫納羅亞火山(Mauna Loa)在1881年噴發時留下的熔岩管。

