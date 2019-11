饒舌歌手自爆每年陪女兒去婦產科「檢查處女膜」　網狂罵：噁心！

▲美國知名饒舌歌手T.I.(左)與女兒戴潔(右)。(圖/翻攝Twitter@Tip、Instagram帳號princess_of_da_south)

記者吳美依/綜合外電報導

美國知名饒舌歌手T.I.於6日自爆,自從女兒戴潔(Deyjah Harris)滿16歲以後,每年都會陪同到婦產科報到,檢查「處女膜」是否完整。他表示,年輕人長大後,總是會感謝爸媽當初的「保護」,孩子對此也大方接受。此番言論一出,在網路上掀起論戰,批評者認為,這一名父親控制慾太強,侵犯孩子的隱私。

39歲的T.I.參加節目《像我們這樣的女人》(Ladies Like Us)錄影,被問及如何養育6個孩子,並與18歲大女兒好好相處。他卻爆料,「是的,我們不只會談論(性的話題),也每年去婦產科,檢查處女膜。」

戴潔16歲生日派對結束隔天首次進行檢查,從此成為每年例行公事。T.I.回憶,醫師保持高度專業水準,在診間時,先詢問病患本人的意見,「我說,戴潔,他們希望妳簽名,如此一來我們才能分享看診資訊。有什麼事情是妳不希望我知道的嗎?」女兒回答,「看醫生?沒問題呀。」

醫生指出,除了性行為之外,許多方式都可能破壞處女膜,例如騎腳踏車、騎馬以及其它形式的體育活動,很多女孩從未發生性行為,處女膜卻已經不完整。T.I.聽了以後,只說,「醫生,她不會騎馬,也不會騎腳踏車,她不會運動。請趕快檢查處女膜,然後盡速把結果給我。」

T.I.在節目上提到,女兒18歲生日時,處女膜依然非常完整,不會擔心有男孩追求,「戴潔今年18歲,剛剛高中畢業,現在正在就讀大學1年級,正在探索自我。」他認為,許多人都會希望父母當初「多保護一點」,「大多數的孩子事後回想,總是會感謝爸媽沒有准許他們盡可能地傷害自己。」

Idk who needs to hear this but virginity is a made-up social construct, and it has absolutely nothing to do with your hymen.