饒舌歌手自爆每年陪女兒去婦產科「檢查處女膜」　網狂罵：噁心！

▲美國知名饒舌歌手T.I.（左）與女兒戴潔（右）。（圖／翻攝Twitter@Tip、Instagram帳號princess_of_da_south）

記者吳美依／綜合外電報導

美國知名饒舌歌手T.I.於6日自爆，自從女兒戴潔（Deyjah Harris）滿16歲以後，每年都會陪同到婦產科報到，檢查「處女膜」是否完整。他表示，年輕人長大後，總是會感謝爸媽當初的「保護」，孩子對此也大方接受。此番言論一出，在網路上掀起論戰，批評者認為，這一名父親控制慾太強，侵犯孩子的隱私。

39歲的T.I.參加節目《像我們這樣的女人》（Ladies Like Us）錄影，被問及如何養育6個孩子，並與18歲大女兒好好相處。他卻爆料，「是的，我們不只會談論（性的話題），也每年去婦產科，檢查處女膜。」

在 Instagram 查看這則貼文 Deyjah Harris（@princess_of_da_south）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 14 日 下午 1:00 張貼

戴潔16歲生日派對結束隔天首次進行檢查，從此成為每年例行公事。T.I.回憶，醫師保持高度專業水準，在診間時，先詢問病患本人的意見，「我說，戴潔，他們希望妳簽名，如此一來我們才能分享看診資訊。有什麼事情是妳不希望我知道的嗎？」女兒回答，「看醫生？沒問題呀。」

醫生指出，除了性行為之外，許多方式都可能破壞處女膜，例如騎腳踏車、騎馬以及其它形式的體育活動，很多女孩從未發生性行為，處女膜卻已經不完整。T.I.聽了以後，只說，「醫生，她不會騎馬，也不會騎腳踏車，她不會運動。請趕快檢查處女膜，然後盡速把結果給我。」

Now THIS Shit aughta be interesting#Expeditiously pic.twitter.com/u3LobGKNZT — T.I. (@Tip) 2019年8月27日

T.I.在節目上提到，女兒18歲生日時，處女膜依然非常完整，不會擔心有男孩追求，「戴潔今年18歲，剛剛高中畢業，現在正在就讀大學1年級，正在探索自我。」他認為，許多人都會希望父母當初「多保護一點」，「大多數的孩子事後回想，總是會感謝爸媽沒有准許他們盡可能地傷害自己。」

Idk who needs to hear this but virginity is a made-up social construct, and it has absolutely nothing to do with your hymen. — Planned Parenthood (@PPFA) November 6, 2019

婦產科醫師岡特（Jennifer Gunter）在推特上解釋了處女膜的構造與迷思，「這在很多層面上來說都很可怕。」作家喬瑟夫（Frederick Joseph）表示，「我沒有在誇飾，但T.I.入侵了女兒個人空間，這是我聽過最噁心的事情之一。」官方帳號「計畫生育」（Planned Parenthood）指出，「貞潔是社會建構的，絕對與妳的處女膜無關。」也有網友大罵，T.I.「噁心，佔有慾強，控制狂。」

CBS報導，世界衛生組織（WHO）、聯合國人權理事會（U.N. Human Rights）與聯合國婦女署（U.N. Women）曾經一致譴責「童貞測試」（Virginity Testing）。WHO指出，這一項「檢查」沒有任何科學或臨床基礎，卻已經侵犯人權，可能損害女性福祉。

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