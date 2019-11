通烏門彈劾「惹毛川普整家子」　小唐納宣傳新書歪樓…推特曝光吹哨者

▲小唐納出面公開吹哨者身分。(圖/翻攝自facebook/Donald Trump Jr.)

記者陳亭伃/綜合報導

川普通烏門進入眾議院彈劾的調查程序中,上月底開始陸續傳喚白宮內相關高層。根據「吹哨者」的爆料中提到,川普7月25日在電話中與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)暗示調查大選對手拜登與其家人,讓民主黨人再度找到理由彈劾川普。對此川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)表示,已經知道吹哨者的身分,而吹哨者的政治立場也是支持民主黨,趁機迫害川普。

綜合外媒報導,上月29日美陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)不顧白宮下令,決定出席彈劾聽證會,提到自己親耳聽到川普與澤倫斯基對話,更兩度通報,他堅定的表示「我是愛國者,而我的職責就是捍衛我們的國家。」根據《美聯社》所得到的維德曼證詞中提到「我不認為要求外國政府調查美國政府公民是對的,更擔心美國政府支持烏克蘭的用意」。

然而川普對於維德曼的證詞卻不以為然,在推特中提到「為什麼我從不知道的人卻出席聽證會作證」,憤怒之下更質疑,維德曼3歲自烏克蘭移民至美國,「愛國之心才令人質疑」。

對此,小唐納為維護父親名譽,6日轉推《布萊巴特新聞網》(Breitbart)報導,內容包括他所認為的「吹哨者」姓名,即便自爆料消息曝光至今,調查單位尚未公開吹哨者的身分,但小唐納仍認為,這名吹哨者的政治立場是支持民主黨、力挺彈劾案的人。

Whistleblower atty @MarkSZaidEsq on a member of the president’s family tweeting out a story on a pro-Trump website allegedly naming the whistleblower: "Identifying any name for the whistleblower will simply place that individual and their family at risk of serious harm....