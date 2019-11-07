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他送醫後秒休克　照X光驚見「20cm螺絲起子插腸子」菊花旁肉全腐爛！

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▲男子的直腸內挖出20公分的螺絲起子。（圖／翻攝自Annals of Medicine and Surgery）

▲男子的直腸內挖出20公分的螺絲起子。（圖／經變色處理／翻攝自Annals of Medicine and Surgery下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州日前發生一起罕見的臨床病例，一名男子因為感染性休克被送到當地醫院的急診室，醫師為他進行全身X光檢查時，意外發現他的腹部竟然有一根20公分的螺絲起子，甚至已經穿透腸子傷害的陰莖與肛門之間的組織。緊急手術取出後，醫療團隊無法確定男子為了將螺絲起子塞入肚子內，於是準備替他進行精神治療。

根居英國《每日郵報》報導，46歲的男子表示，一周前他的腹部開始劇烈疼痛，經過檢查發現一支長20公分的螺絲起子插在他的直腸內，且造成腸胃、生殖器官、肛門的損壞，需要立即以手術方式取出。而在手術的過程中，醫師發現，男子的體內腸子靠近臀部的地方，已經有肉開始腐爛，目前仍不清楚螺絲起子是哪一端先進入到男子的體內。

▲男子的直腸內挖出20公分的螺絲起子。（圖／翻攝自Annals of Medicine and Surgery）

▲X光片可以看出有異物在男子腸子中。

醫療團隊表示，男子腹痛前來求助，在發現他體內有這麼長一根螺絲起子，這完全令人不可置信，此外也發現他過去有精神分裂與躁鬱症的病史，但卻沒有持續追蹤服用藥物。手術前有給男子服用抗生素，一開始手術沒有很順利，因為螺絲起子有被部分硬化的排泄物堵住。

最後，醫療團隊決定以切開腹腔的方式進行，也發現螺絲起子已經在男子的大腸上穿出一個大洞，目前已經縫合起來，而在右邊臀部則已經有腫大的膿包需要抽出液體。手術結束後，男子生命跡象仍不穩定在加護病房觀察，並且準備接受精神鑑定治療。

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