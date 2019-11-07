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狠母鐵籠藏12歲女　「賣一次換一瓶伏特加」沒空照顧…直接丟農場跟流浪狗睡！

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▲12歲女孩遭母親囚禁，只為換一瓶伏特加。（圖／翻攝自vk）

▲12歲女孩遭母親囚禁，只為換一瓶伏特加。（圖／翻攝自vk下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯車臣共和國一名母親為讓自己有足夠的酒可以買醉，竟將自己12歲的女兒關在骯髒的籠子內，並且試圖想要賣給戀童癖以賺取金錢。當時女孩試圖逃出後，在車臣市區內閒晃，被警方帶回警局才意外揭發這起令人震驚的家庭案件。

根據英國《太陽報》報導，這名12歲的女孩因為嚴重的營養不良，看起來只像5歲的身形，全身相當骯髒、發臭，身上只戴著一條粉絲色的塑膠項鍊，還沾著身上傷口的血。社工人員及警方找到女孩的母親，發現其住處相當髒亂，蟑螂、老鼠到處亂竄、滿地垃圾。據悉，女孩已經是女子的第8個孩子，且天生有一些殘疾，但她的母親並未帶去就醫。

▲12歲女孩遭母親囚禁，只為換一瓶伏特加。（圖／翻攝自vk）

▲女孩接受治療時相當害怕。

女孩被發現後被送往醫院檢查，院方人員表示，女孩拒絕睡在床上，全身捲曲的在墊子上，看到食物就往嘴巴塞，看起來已經餓了一段時間。此外，女孩的七個兄弟姊妹也已經被監護社工帶走，「這是最後一個小孩，她的母親千方百計想要藏起來，只為了拿她去換一瓶伏特加」。

警方調查，女孩的父親可能已經過世一段時間，而女孩身上的殘疾可能出生就有，但醫療部門卻沒有相關的就醫紀錄。此外更發現，女孩的母親在夏季只把她丟在一個牧場裡，和裡面的各種流浪狗、牛、羊住在一起。目前雖未將女孩母親拘捕，但仍會傳喚其到案說明。

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