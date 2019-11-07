赴美失聯81天！「北科大交換生」仍下落不明　警：有另名女大生失蹤

▲賴致愷失蹤至今已快3個月。（圖／翻攝自奧本警察局）



記者張方瑀／綜合報導

台北科技大學學生賴致愷7月赴美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）交換，卻在8月開學時失蹤，至今已81天。當地警方再度透過媒體發出尋人訊息，且不排除此案可能和當地另一名女學生失蹤案有關。

就讀北科大資訊工程系的賴致愷，在7月24日由父親陪同赴美，豈料卻在8月19日開學當天失蹤，校方與同學都聯繫不上他，宿舍物品皆未帶走，唯獨手機消失，且美國帳戶也沒有異常提領的情況。

奧本警局（Auburn Police）在9月初公開最新監視器畫面，賴致愷當時身穿T恤、有白色條紋的運動褲、跑步鞋以及戴著眼鏡。

奧本分局隊長多爾西（Lorenzo Dorsey）表示，警方目前仍四處訪問有可能知道賴致愷下落的人士，並全面檢查所有電子設備，聯邦官員也全力提供協助，但至今仍無下落。

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當地媒體WSFA 12 News報導指出，當地南方聯合州立社區學院（Southern Union State Community College）的19歲女大生布蘭查德（Aniah Blanchard），在10月23日通報失蹤，目前仍未知道其下落，警方不排除兩起案件可能有關。

Taiwanese Auburn student remains missing after three months, police continue searchhttps://t.co/WvfIe6hTeU pic.twitter.com/bIqwPbLFc0 — WSFA 12 News (@wsfa12news) November 6, 2019

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